LECCE – Primavera: un minuto di black-out, giallorossi sconfitti dal Milan

Dopo tre vittorie consecutive s’interrompe la corsa del Lecce Primavera, battuto in casa del Milan, al “Vismara”, per 2-1, match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato giovanile. Tante recriminazioni per i ragazzi di Giuseppe Scurto che erano riusciti a passare in vantaggio al 50′ con un gol di uno degli ultimi arrivati, il croato Regetas, per poi farsi raggiungere e rimontare nel giro di un minuto, tra il 75′ e il 76′, causa una doppietta di Scotti.

Il Lecce resta fermo a 30 punti e ora avrà due gare casalinghe consecutive da giocare, a partire da quella di domenica prossima alle ore 13 contro il Monza.

—

IL TABELLINO

MILAN-LECCE 2-1

RETI: 50′ Regetas (L), 75′ e 76′ Scotti (M)

MILAN (3-4-3): Mastrantonio – Paloschi, Nissen, Dutu – Bakoune, Eletu, Hodzic, Magni – Bonomi (88′ Mancioppi), Scotti, Ibrahimovic (62′ Perrucci). A disp. Colzani, Perin, Liberali, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Perera, Colombo. All. Guidi.

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Pacia, Esposito, Pejazic (86′ Agrimi) – Regetas (65′ Denis), Gorter (86′ Yilmaz), Kovac (79′ Mboko) – Delle Monache, Bertolucci (79′ Kodor), Winkelmann. A disp. Verdosci, Russo, Addo, Basile, Muya, Paglialunga. All. Scurto.

ARBITRO: Poli di Verona.

NOTE: ammoniti Hodzic, Dutu (M), Kodor (L). Rec. 5′ st.