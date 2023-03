SERIE A – Lecce-Napoli anticipata di un giorno. Il programma della 30ª, 31ª e 32ª giornata

In vista degli impegni in Champions League di Inter, Milan e Napoli (andata dei quarti di finale, 11 aprile Benfica-Inter; 12 aprile Milan-Napoli), la Lega Serie A ha riprogrammato la 29esima giornata. Lecce-Napoli è stata anticipata di un giorno sulla data prevista: non si giocherà sabato 8 alle 12.30 ma venerdì 7 aprile, ore 19.

Inoltre sono stati comunicati gli anticipi e i posticipi per la 30esima, 31esima e 32esima giornata. Per la 30esima, Lecce-Sampdoria si giocherà domenica 16 aprile alle ore 12.30; per la 31esima, Milan-Lecce scenderanno in campo domenica 23 aprile alle ore 18; per la 32esima giornata, infine, Lecce-Udinese si sfideranno a partire dalle ore 18.30 di venerdì 28 aprile.