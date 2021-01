LECCE – Mercato, si attendono le cessioni per sbloccarlo. In entrata Pisacane e Vecchia

Da lunedì scorso il mercato invernale ha preso ufficialmente il via, ed in Serie B il Lecce si preannuncia come una delle protagoniste. I giallorossi infatti si preparano ad effettuare una serie di movimenti in entrata ed in uscita, alcuni dei quali interconnessi tra loro.

Per quanto riguarda i possibili acquisti, l’innesto più vicino è quello di Fabio Pisacane. Il difensore del Cagliari è fuori dai piani di Di Francesco e piace a Corini, anche perché il suo arrivo darebbe profondità e certezze alla rosa giallorossa lì dietro. L’ostacolo è rappresentato dalla concorrenza e dal fatto che i sardi hanno qualche infortunio di troppo nella retroguardia, dunque potrebbero trattenerlo. Per l’attacco il nome nuovo è invece quello di Stefano Vecchia, italo-svedese classe 1995 del Sirius.

Per muoversi è probabile che Corvino attenda le prime cessioni. Su tutte quelle di Falco, richiesto in Serie A (in vantaggio Parma, Fiorentina e Spezia), e Pettinari, su cui è fortissima la Cremonese. Ma anche Vigorito, Rossettini, Gallo, Pierno, Dubickas e Lo Faso sono in attesa di una nuova sistemazione.