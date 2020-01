LECCE – Mercato, Meluso cerca il colpo Barak. Saponara invece…

Il mercato del Lecce prova ad impennarsi grazie al nome di Antonin Barak. E’ quello dell’ex Slavia Praga, attualmente in forza all’Udinese, il profilo che potrebbe rilanciare la qualità del centrocampo di Liverani, che non ha avuto l’apporto sperato dall’uscente Imbula.

Barak sarebbe uno dei prossimi avversari del Lecce lunedì pomeriggio, ma è fuori dal giro dei titolari dei friulani da oltre un anno a causa di un brutto infortunio subito. Non si esclude quindi che potrebbe cercare maggiore minutaggio altrove, magari proprio in giallorosso, e questo è uno dei motivi per cui è finito nel radar del ds Meluso.

Diverso il discorso relativo a Riccardo Saponara. L’ex Sampdoria ed Empoli ha deluso al Genoa e potrebbe far ritorno alla Fiorentina per essere girato altrove. Sticchi Damiani in persona ha però detto in un’intervista che il profilo del trequartista non è sul taccuino del club di via Costadura, e per questo motivo non lo si può certo considerare uno dei papabili a vestire giallorosso a gennaio.