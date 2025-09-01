LECCE – Mercato estivo ufficialmente chiuso: il resoconto di arrivi e partenze in prima squadra e Primavera

Si è conclusa ufficialmente oggi alle ore 20 la sessione estiva del calciomercato di Serie A. In casa Lecce si è registrato l’innesto del giovane Paco Esteban per la Primavera e la cessione di Remi Oudin in prima squadra. Ecco la lista di arrivi e partenze in casa giallorossa:

ACQUISTI:

Camarda (a, Milan), Kouassi (d, Stade Lavallois), Maleh (c, Empoli), Perez (d, Curico Unido), Ndaba (d, Kilmarnock), Sottil (a, Fiorentina), Siebert (d, Fortuna Dusseldorf), Sala (c, Cordoba), Stulic (a Charleroi), Jovic (IMT Belgrado, resta in prestito)

CESSIONI:

Bleve (Carrarese), Samek (Artis Brno), Voelkerling Persson (Östers IF), Sala (Como), Karlsson (Bologna), Rebic (svincolato), Sansone (svincolato), Corfitzen (svincolato), Gonzalez (ritiro), Rodriguez (Lech Poznan), Burnete (Juve Stabia), Baschirotto (Cremonese), Faticanti (Juventus Next Gen), Borbei (Foggia), Krstovic (Atalanta), Oudin (Catanzaro)

Per quanto riguarda la Primavera, di seguito i movimenti registrati:

ACQUISTI:

Kozarac (d, Lucerna), Sans Bargallò (d, Atletic Lleida),Rashidi (d, Borussia Dortmund), Dalla Costa (d, KAS Eupen), Nøhr (c, Bröndby), Calame (c, Neuchâtel Xamax), Milojevic (c, Radomlje), Laerke (a, Helsingør), Onyemachi (a, West Bromwich), Minkov (a, Ludogorets), Paco Esteban (a, Real Betis)

CESSIONI:

Sakho Dramé (Gelbison), Zivanovic (Voitsberg), Denis (Dinan Lehon), Brusdeilins (Gelbison), Minerva (Nardò), Stanciu (Rapid Bucarest), Regetas (Karlovac)