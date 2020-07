LECCE – Liverani: “Daremo battaglia fino all’ultimo secondo”

Nonostante la sesta sconfitta consecutiva, Fabio Liverani, nell’analizzare la sconfitta ai microfoni di Sky Sport, prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, cogliendo gli aspetti positivi della prestazione: “Purtroppo è un momento così per i ragazzi, mi dispiace molto ed obiettivamente nei gol ci sono state delle ingenuità. Il 3-2 è davvero incredibile. Il contropiede, la carambola nonostante la nostra superiorità. Dovevamo segnare noi poco prima. Usciamo con Calderoni che si sovrappone, perdiamo palla e poi i rimpalli ci hanno punito. Questo è un dispiacere grande perchè i ragazzi hanno fatto una buona gara contro una squadra forte. Oggi hanno fatto un’ottima partita, sono vivi ed il nostro pensiero è quello di recuperare qualche giocatore e speriamo di fare qualche ingenuità in meno che ci stanno costando tantissimo. Le difficoltà purtroppo sono più ampie di quelle che ci aspettavamo, quando la squadra è viva io ho grande positività e fino all’ultimo secondo daremo battaglia. La squadra ha voglia di fare qualcosa di straordinario. Mancosu è entrato per calciare il rigore, è il nostro rigorista. La serie negativa è preoccupante, non ci nascondiamo. Abbiamo concesso qualcosa per generosità. Il rimpallo del 3-2 per esempio è imbarazzante, abbiamo giocato a calcio ma senza la totalità della rosa rimarranno le difficoltà. Oggi abbiamo fatto vedere di poter competere con tutti. Abbiamo costruito la squadra pensando di fare qualcosa in più davanti. Fino al lockdown eravamo in linea, adesso siamo un pò in affanno“.