LECCE – Liverani a Sky: “Diciotto mesi fa eravamo in Serie C. La vittoria con il Torino ha dato una marcia in più”

Nel presentare la gara odierna, Fabio Liverani aveva parlato di una sfida difficile, lettura del match che di fatto è stata confermata anche dal campo, ma nonostante ciò i giallorossi son riusciti a centrare il terzo successo consecutivo, aggiudicandosi oggi un successo pesantissimo in chiave salvezza, che può che fare felice il tecnico romano : “Credo che delle volte si vorrebbe tutto e subito – esordisce Liverani ai microfoni di Sky -, 18 mesi fa eravamo in Serie C, normale che ci vuole tempo per acquisire certezze, che devono scattare anche nella testa dei giocatori, per giocare alla pari e vincere. Avevamo un po’ di ansia in casa, la vittoria contro il Torino ha dato una marcia in più a tutto il gruppo. Oggi mancavano Babacar, Farias, Falco e Saponara ma ora l’organico è adeguato per certe partite e consente di presentarci dignitosamente. A dicembre tutto ciò era impossibile, non riuscivamo proprio ad allenarci”.



“Noi abbiamo gente di qualità – prosegue Liverani -, per fare gol in Serie A bisogna entrare in area con quattro cinque giocatori, dobbiamo credere nelle qualità del compagno. Avevamo preparato un certo tipo di partita, poi c’è la lettura della domenica, dell’avversario, del campo e onestamente abbiamo sbagliato quando abbiamo giocato controvento, perchè in quel caso occorreva cercare di tenere la Spal nella propria metà campo. La Spal è comunque una signora squadra per la categoria, che dei giocatori importanti, oggi non ci si poteva aspettare una vittoria facile. Il Lecce è una società coi conti a posto, senza debiti con le banche, è un gioiello, e proprio per questo acquistare giocatori di categoria diventa più difficile, ma noi ci siamo riusciti.”

“La quota salvezza? Non meno di 38 punti – afferma l’allenatore romano -, retrocederà chi ne farà 37. Delio Rossi per me è stato un allenatore fondamentale, è entrato con umiltà e lavoro, lo stimo molto, mi ha insegnato il lavoro sul campo, mi fa molto piacere averlo eguagliato, ma il merito è dei ragazzi anche perchè – conclude – tre vittorie consecutive sono rare per una neopromossa”.