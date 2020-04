LECCE – Liguori e la bontà del progetto giallorosso: “Puntiamo a crescere ancora”

Nella consueta diretta Instagram con la quale il Lecce mette in contatto i suoi protagonisti con i tifosi salentini, oggi è toccato al vice-presidente Corrado Liguori prendere parola.

Liguori ha innanzitutto parlato di una ripresa del campionato che il Lecce vuole avvenga solo in condizioni di totale sicurezza: “Tra le cose che più mi mancano in questo periodo il Lecce è al primo posto. Come club ci siamo detti favorevoli a una ripartenza, ma solo se ci sono i presupposti per farla. Al momento mi sembra che si vogliano accelerare i tempi, e su questo non concordiamo”.

Sul progetto Lecce: “Abbiamo preso questa squadra in Serie C e l’abbiamo portata in Serie A mantenendo tutti i conti in ordine, per noi è come vincere lo scudetto. Ora puntiamo a migliorarci gradualmente tra stadio, tv societaria, centro sportivo. L’Europa? Non ci pensiamo, le cose vanno fatte per gradi, crescendo con calma”.