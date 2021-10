LECCE – I convocati giallorossi per il mini ritiro pre-Ascoli: out Gallo e Bjarnason

E’ giunta poco fa la lista dei convocati del Lecce per la complicata trasferta di Ascoli che riporta i giallorossi in campo per il campionato dopo la sosta. Ventiquattro gli elementi chiamati da mister Marco Baroni, con a spiccare le assenze di Gallo e Bjarnason, entrambi out poiché non in condizione. L’islandese è tornato con un problemino all’adduttore dalla trasferta internazionale, il siciliano ha bisogno di tornare al top e rimarrà a lavorare nel Salento.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Borbei

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Meccariello, Tuia, Gendrey, Dermaku, Calabresi, Barreca

CENTROCAMPISTI – Paganini, Olivieri, Helgason, Blin, Listkowski, Bjorkengren, Strefezza, Majer, Hjulmand, Di Mariano, Gargiulo

ATTACCANTI – Coda, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Burnete, Felici, Milli, Back, Gallo (inf.), Bjarnason (inf.).