LECCE – I convocati giallorossi per Bologna: ancora cinque le assenze

Niente conferenza stampa della vigilia quest’oggi in casa Lecce. I giallorossi sono appena partiti alla volta di Bologna dopo la rifinitura effettuata al Via del Mare, prima e dopo la quale non è stata programmata alcuna dichiarazione di Luca Gotti alla luce dei vari interventi tenuti a distanza ravvicinata.

Lo stesso tecnico ha poi diramato la lista dei convocati per il match di domani:

PORTIERI – Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja

DIFENSORI – Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard

CENTROCAMPISTI – Coulibaly, Kaba, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani

ATTACCANTI – Banda, Dorgu, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic, Sansone