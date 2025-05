LECCE – Giampaolo vuole dare tutto: “Farò l’impossibile per salvare questa squadra”

Ultima gara casalinga dell’anno per il Lecce, impegnato domani al Via del Mare con il Torino in un match da dentro o fuori. A presentare la gara è stato Marco Giampaolo in conferenza stampa.

PRIMA DEL TORINO. «Una partita cruciale. Le emozioni e le tensioni devono essere gestite, con il buon senso e il raziocinio, con delle riflessioni che devi far passare alla squadra il concetto che nonostante il cammino difficile, nonostante la situazione attuale di classifica, la squadra arriva da prestazioni testa a testa, mai arrendevoli, che ci hanno visto sconfitti di misura. E’ una gara cruciale e la squadra anche nell’ultimissimo periodo ha dimostrato di stare bene e di giocarsi delle chance. Farò il possibile e l’impossibile per salvare il Lecce».

COSA FARE IN CAMPO. «Oggi conta solo il risultato e questo lo si ottiene attraverso la proposta di gioco. Io ho analizzato il nostro percorso e l’ho fatto a partire dalla gara contro l’Udinese. Solo contro il Como abbiamo perso male ma l’ho sputtanata io la partita. Noi abbiamo sempre giocato con pregi e con difetti, ma non siamo mai stati sottomessi. Si poteva fare di più, potevamo arrivare con punti in più? Si. Ma ora non conta, ora serve atteggiamento, coraggio e fare il possibile e l’impossibile per vincere la partita e poi vediamo che succede. Fino a quando ci sarà una partita da giocare, noi giocheremo, questa deve essere la cosa più importante per tutti».

GASPAR E TIAGO GABRIEL. «Con Tiago ci parlo tutti i giorni. Se Gaspar ci dovesse dare delle garanzie giocherà lui, altrimenti gioca Tiago».

N’DRI. «La scelta di N’Dri è stata di natura tecnico tattica, noi disponiamo di cinque esterni uno diverso dall’altro e per i compiti che avevo in mente lui andava bene. Ho bisogno di esterni che vadano al massimo per il tempo dell’impiego».

IL MESSAGGIO. «E’ la partita più importante dell’anno. So che i tifosi ci saranno come sempre in casa e in trasferta, tutte le energie e la forza va orientata verso questa partita. Pur sapendo che nel calcio nessuno ci regalerà nulla, non dobbiamo aspettarci nulla dagli altri, dobbiamo provare a portarci a casa il risultato».

ATTEGGIAMENTO. «Le vittorie si costruiscono nei 95 minuti, dobbiamo avere voglia, capacità e freddezza, dobbiamo pensare, essere lucidi, la follia deve essere nell’assunzione di responsabilità giusta, quello si ma deve far parte del bagaglio dei calciatori, mi aspetto una gara giusta per 95 minuti, per alterare l’equilibrio della gara c’è sempre tempo. Far diventare una partita folle, incosciente, ci vuole veramente poco, serve equilibrio».

ANTICIPI. «Si può anticipare l’ultima giornata, quel che conta che ci sia il tempo tecnico. Io personalmente avrei anticipato questa a sabato sera, sarebbe stata una possibilità per lavorare un giorno in più».

TORINO. «Sono una squadra solida forte che è stata ricostruita con capacità nel tempo, rispetto a quando c’ero io ci sono due giocatori, è stata fatta una rivoluzione paziente che li ha portati ad essere un’ottima squadra. Giocheranno la loro gara. Ricordo del mio passato granata, di una società solida e storica».

IL LECCE CHE SARA’. «Noi abbiamo sette giocatori per tre ruoli a centrocampo. Il fatto di provare aggiustamenti sono figli di valutazioni che vengono fatte durante la settimana e dell’avversario che avremo davanti. Poi ci sono io che faccio delle valutazioni».