LECCE – Giampaolo e la ricetta anti-Fiorentina: “Dobbiamo giocare con coraggio. Banda torna disponibile”

ESTERNI. “Con Pierotti fuori contiamo quattro esterni, perché è convocato anche Banda. Poi bisogna fare anche lì discorsi di condizione. Però abbiamo quattro esterni, poi penso che al di là di chi parte penso che ci sarà bisogno, perché è un ruolo usurante e diventa spesso un primo cambio. E’ evidente che la prima sostituzione la fai lì, abbiamo ancora un giorno di tempo e vedremo. I giocatori sono quelli, considerando minutaggi ed adattamenti”.

COPPIA OFFENSIVA. “Rebic, N’dri, Morente, Karlsson, questi sono tutti giocatori con spiccate caratteristiche offensive. Pensare di giocare con due ali e due attaccanti dall’inizio non è semplice per il Lecce. Puoi pensare di farlo solo se sei dominante nella partita, altrimenti puoi pagare più di qualcosa in termini di equilibrio. Con l’Udinese abbiamo chiuso così perché eravamo sotto e metti tutto il tuo arsenale offensivo. C’è da rispettare anche la caratteristica della squadra cosa come il momento. Sono discorsi che vanno fatti di partita in partita, di volta in volta”.

PREPARAZIONE. “La scorsa partita, al di là di ciò di cui abbiamo ampiamente parlato, avremmo dovuto fare di più soprattutto sotto il profilo della proposto di gioco. Fare gioco è la strada per fare bene e noi siamo stati al di sotto delle nostre possibilità. Poi non sai mai che piega prende la partita. In questa settimana abbiamo lavorato bene, io sono mancato due giorni causa influenza ma ho seguito a distanza grazie a ciò che la tecnologia ci permette. Li ho visti bene sia ad inizio settimana che oggi”.

CONTRO LE BIG. “E’ evidente che qualche colpo dobbiamo farlo. Se sono sette è matematica che qualcuna dobbiamo vincerla. Non so quali siano le cause, il mio percorso sono 14 partite. Con un lavoro senza preparazione è una valutazione che non riesco a fare. I numeri però dicono questo, è evidente che il Lecce qualche colpo lo deve fare tra quelle che consideriamo della parte sinistra della classifica”.

BERISHA. “A proposito delle presenze di giocatori, sulle 14 giocate nella mia stagione ci sono giocatori che hanno avuto tante assenze. Questo vuol dire che la squadra nella difficoltà ha saputo sopperire alle difficoltà. Alla squadra va data una grande nota di merito. Detto questo ci sono caratteristiche, sia Berisha che Helgason hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri, serve equilibrio ma se vuoi giocar meglio devi impiegare giocatori di qualità. Adesso li sto avendo tutti e può darsi che ci toglieremo qualche soddisfazione. In questo momento è lascia e prendi. Berisha sta meglio, questa settimana si è sempre allenato ed ha ripreso continuità, anche se la continuità vera te la dà la partita”.

SOSTITUTO GALLO. “Sala è il sostituto naturale di Gallo, lì non ho necessità di impiegare un giocatore diverso. In passato abbiamo dovuto adattare Gaby Jean, ma adesso Sala è pronto e se ci sarà bisogno giocherà”.

FIORENTINA. “E’ una squadra di valore con qualche giocatore fuori, ma una rosa in grado di sopperire ai momenti di difficoltà. E’ forte ma non devi guardare in faccia l’avversario, di cui conosci già il valore. Servono fiducia, autostima e coraggio. Devi giocare, dobbiamo giocarsi le nostre partite al 100% senza rimproverarci ciò che non abbiamo fatto per mancanza di qualcosa. Gli errori si commettono, ma atteggiamento e voglia di fare le cose per bene devono esserci sempre, non possono mai mancare”.