LECCE – Gabriel, un pezzo di Brasile nel Salento: “Tifo, mare e cibo mi fanno sentire a casa”

Il suo approccio con la maglia giallorossa è stato positivo, nonostante una quantità di gol al passivo non propriamente da incorniciare. Eppure le qualità messe in campo da Gabriel hanno portato punti pesanti alla banda Liverani lungo la strada per la salvezza. Della quale, tra le altre cose, l’estremo del Lecce ha parlato in diretta Instagram.

“Stiamo vivendo momenti difficili – ha affermato Gabriel – soprattutto perché non sappiamo quando tutto questo finirà. Nel frattempo mi alleno, sperando di tornare quanto prima in campo e godermi questa splendida terra. Per molti versi il Salento mi ricorda il Brasile. Il mare, il sole, l’ottimo cibo e una tifoseria, quella giallorossa, calda, numerosa e sempre pronta a sostenerti. Alla ripresa lotteremo duro per salvarsi, puntando sull’impegno nell’allenamento, restando concentrati nel corso della partita e seguendo dettami tattici ed identità di gioco di mister Liverani”.