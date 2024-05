LECCE – Fissate data e ora della conferenza stampa di Corvino e Trinchera

in foto: Corvino e Trincheracopyright: SalentoSport

La consueta conferenza stampa di fine campionato con protagonisti il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, e il direttore sportivo, Stefano Trinchera, si terrà lunedì prossimo, 27 maggio, alle ore 15, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” del Via del Mare, poche ore dopo Napoli-Lecce, ultima gara della stagione calcistica 2023/2024.

Sarà la consueta occasione per fare il punto della situazione a campionato concluso, con una salvezza conquistata con tre giornate d’anticipo e un’altra salvezza nel campionato Primavera (anche qui con tre giornate d’anticipo) e per tracciare le prime prospettive per il prossimo campionato, a partire dalla riconferma – probabile – di mister Luca Gotti sulla panchina giallorossa.