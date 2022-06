LECCE – Documentazione depositata e sbilancio coperto: la nota della società

L’Unione Sportiva Lecce comunica di aver depositato la documentazione richiesta dalla normativa federale, primo passo verso l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A. La nota ufficiale:

“L’ U.S.Lecce comunica che in data 31 maggio 2022 è stato correttamente eseguito il deposito della documentazione prevista dall’art. 85 NOIF, in relazione agli adempimenti richiesti dal Sistema Licenze Nazionali stagione sportiva 2022–2023.



Per quanto riguarda il Sistema degli indicatori di controllo dell’equilibrio economico-finanziario, la società ha depositato, tra l’altro, l’indicatore di liquidità al 31.03.2022 come richiesto dalla categoria di appartenenza, il cui sbilancio è stato ad oggi già coperto in misura doppia rispetto al necessario, tramite versamenti dei Soci a titolo di capitale sociale e in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 22/06/2022.