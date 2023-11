LECCE – D’Aversa, Verona come un big match: “Punti che valgono doppio, serve personalità”. I convocati

Torna la vigilia di campionato per il Lecce di Roberto D’Aversa, impegnato domani nello scontro diretto sul campo dell’Hellas Verona dell’ex Baroni. A presentare il match come di consueto è stato il tecnico in conferenza stampa.

Il Lecce arriva carico ad un incontro in cui servirà grande personalità: “C’è Oudin che ha lavorato bene, i ragazzi hanno lavorato bene e c’è il dubbio su un giocatore, due terzi sono fatti. Credo che indipendentemente dal sistema di gioco che attuerà il Verona ci aspettiamo una partita forte davanti al loro pubblico che spinge forte. Indipendentemente dal sistema tattico, saremo pronti a livello fisico e a livello mentale. Sono le partite con punti che valgono doppio. Dipende che vertice utilizzeranno, basso o alto, e possiamo cambiare qualcosina. Dipenderà anche dalle caratteristiche dei nostri giocatori, ma dobbiamo andare lì volenterosi con personalità alla ricerca della prestazione”.

Di fronte ci sarà una vecchia conoscenza dei giallorossi: “La partita è importante non perché c’è Marco Baroni, io mi auguro di scrivere altre pagine. La partita è importante per la classifica, sappiamo come l’hanno preparata anche a detta del loro ds, ci stanno aspettando come vittima sacrificale per uscire dalle loro situazioni, ma ragioniamo su quello che abbiamo fatto con Roma e Milan, tre per demerito nostro e due perché ci ricordiamo tutti. Dobbiamo andare a riprenderci quei due punti persi”.

In attacco è ballottaggio: “Per quello che sta facendo Piccoli meriterebbe di giocare dall’inizio, ma come tanti altri. Nello specifico, ha determinato nelle ultime partite e merita di giocare dall’inizio. Lo scopriremo solo domani poi. Roberto ha lavorato benissimo, Krstovic lo posso valutare per quello che ha fatto qui, non per gli impegni in nazionale. Vorrei avere sempre dubbi, ma valuto tutti gli allenamenti, compreso quello di oggi. La rifinitura è importante per far capire chi è pronto a livello mentale e fisico”.

Per quanto riguarda il sostituto di Ramadani, invece, nessun dubbio: “Giocherà Blin al cento percento, sarà titolare al centro. E’ una garanzia, purtroppo non l’abbiamo avuto a disposizione, è un leader silenzioso di questa squadra. Può ricoprire qualsiasi ruolo e quando è subentrato lui abbiamo ribaltato la partita. Chi giocherà non farà sentire la mancanza”.

Ecco i convocati per il match di domani:

PORTIERI: Brancolini, Samooja, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Oudin, Rafia, Blin

ATTACCANTI: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza