LECCE – D’Aversa: “Mancata la qualità in zona gol. Mercato? La società sa dove intervenire”

Il Lecce perde ancora una gara che poteva quantomeno pareggiare, viste le palle gol sciupate dai giallorossi. L’analisi di mister Roberto D’Aversa nel post Lazio-Lecce.

“Se ci è mancata la lucidità in zona gol? Anche la qualità. Sapevamo che, giocando a ritmi alti, avremmo messo in difficoltà i nostri avversari. Abbiamo creato cinque palle gol senza concretizzarne nemmeno una e dobbiamo lavorare di più. Un rammarico aver perso davanti a tremila nostri tifosi. La prestazione è stata ottima, il rammarico è di non aver concretizzato, poi perdendo su un fallo laterale invertito su cui siamo stati disattenti. Rammaricato per il risultato, non per la prestazione. Mi preoccuperebbe di più se la squadra non giocasse con personalità, ma anche oggi non è successo. Aggressività e atteggiamento mi sono piaciuti, ma si deve fare meglio nella concretizzazione. Pierotti? Può giocare sia a destra, sia a sinistra. Il nostro è un gioco molto dispendioso per gli esterni e ci darà una grande mano. Sugli esterni ci giochiamo il campionato, abbiamo avuto parecchie assenze e vedremo se arriverà un altro giocatore. Non devo fare richieste, la società sa dove dobbiamo intervenire numericamente e Corvino è uno dei migliori”.

(TMW/Dazn)