LECCE – D’Aversa, fame di vittoria a Empoli: “Per dare ancor più valore agli ultimi pari”. I convocati

Vigilia di campionato in casa Lecce, dove a parlare è stato il tecnico Roberto D’Aversa che ha presentato in conferenza stampa la trasferta sul campo dell’Empoli.

L’avversario è di quelli in crescita: “Da quando è arrivato Andreazzoli l’aspetto del gol l’hanno migliorato. Utilizzano un 4-3-3 con esterni stretti e giocano molto su ampiezza ed attacco della profondità. Dovremo essere accorti, dare tutto e non allungarci troppo cercando di fare il meglio”.

Per Piccoli potrebbe arrivare l’esordio da titolare in campionato da ex: “Avrebbe meritato di giocare anche prima dall’inizio. Si è fatto sempre trovare pronto, così come Krstovic ha dato tanto sotto il profilo dall’inizio. Con i cinque cambi conta molto il tipo di gara che si vuole impostare e che tipo di gara si vuole fare in corso. Le scelte dipendono soprattutto da questo”.

L’obiettivo è chiaro: “Veniamo da tre risultati positivi e non dobbiamo ragionare in come poteva essere. Dobbiamo pensare a ciò che si è fatto, questi tre pareggi possono assumere importanza maggiore laddove diamo seguito con risultato pieno. Dobbiamo affrontare la partita mentalmente come sempre fatto eliminando errori perché sappiamo che è uno scontro diretto per quello che vogliamo raggiungere il prima possibile. Bisogna ragionare sul fatto che quest’anno per salvarsi servono più punti. Dobbiamo essere volenterosi e determinati”.

Su Krstovic: “Non mi sembra che nelle prime giornate in cui ha realizzato quattro gol si facessero cose diverse. Non dobbiamo ragionare su Krstovic e Piccoli sotto il profilo realizzativo e basta. Bisogna partecipare ad entrambe le fasi, Nikola all’inizio pur segnando aiutava dietro, cosa fondamentale per chi si vuole salvare”.

A centrocampo il solito ballottaggio Oudin-Rafia: “Sono diversi ma con caratteristiche simili. Fanno parte del gioco delle coppie nella nostra squadra e si fanno le valutazioni di volta in volta. Entrambi sono migliorati, Oudin nella fase difensiva e Rafia nella resistenza di corsa. Deciderò all’ultimo chi giocherà”.

Per Almqvist stop precauzionale: “Negli ultimi 20 minuti giocati con il Bologna ha sentito un crampo lì nella zona in cui si era infortunato. Abbiamo fatto esami e non sono state riscontrate nuove lesioni. Abbiamo tuttavia preferito evitare rischi perché questo può essere un segnale e dunque vogliamo evitare ricadute lavorando sul miglioramento”.

Ecco i convocati per il match di domani:

PORTIERI: Brancolini, Samooja, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Venuti, Dermaku, Smajlovic, Touba

CENTROCAMPISTI: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Oudin, Rafia, Blin, Ramadani, Kaba

ATTACCANTI: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza