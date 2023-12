LECCE – D’Aversa chiama tutti a raccolta: “Con il Frosinone è importantissima, unione e positività”. I convocati

Il Lecce torna a giocare tra le mura amiche e lo farà in un altro scontro diretto, ospitando stavolta il Frosinone. L’importante incontro è stato presentato in conferenza stampa dal tecnico giallorosso Roberto D’Aversa.

L’allenatore ha subito voluto sottolineare l’importanza della sfida: “Potrà avere la coperta corta ma come tante, non possiamo permetterci di pensare che affronteremo una squadra in difficoltà. Sono duttili, ti prendono alto e attaccano bene ma si possono anche compattare e difendere bene. E sono ben allenati da un tecnico che conosco molto bene. E’ un impegno difficile, una partita importante e vogliamo il clima visto con Lazio il Milan. Il Frosinone dovrà giocare contro il Lecce e contro tutto il Salento”.

La positività è un aspetto importante: “Ci sono squadre costruite per vincere e altre per non perdere. Non so quante volte è successo che a Natale solo Inter, Juve e Bologna avessero perso meno di noi. Bisogna sapere cosa si vuole, c’è il Frosinone ed è una gara importante. C’è poco da vedere aspetti negativi nel nostro momento o nella nostra stagione. Di negativo per adesso non c’è assolutamente nulla”.

Sui secondi tempi: “Con squadre come Milan e Bologna abbiamo rimontato e pareggiato. Poi è chiaro che con l’Empoli non sono contento degli ultimi 20 minuti della gara. Ma non abbiamo bisogno di vedere con negatività certe cose, non dimentichiamo che dobbiamo lottare per la salvezza e questo è il nostro obiettivo. Abbiamo una partita importante su cui restare concentrati”.

E su alcuni singoli: “Se scelgo Gallo non è perché Dorgu è diffidato, non bisogna mai fare calcoli sotto questi aspetti ma considerare il solo aspetto primario che è la partita di domani. Almqvist? Purtroppo si è aggiunta la febbre al suo momento di recupero, dobbiamo vedere come si evolve questa situazione prima di sapere quando potrà tornare a disposizione”.

Ecco i convocati per il match di domani:

PORTIERI: Brancolini, Samooja, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

ATTACCANTI: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza