LECCE – D’Aversa all’esame Toro: “Avversario da non considerare in difficoltà. Ci serve più cattiveria”. I convocati

Subito un nuovo esame importante per il Lecce, che torna a giocare tra le mura amiche e lo fa ospitando un Torino in difficoltà ma solo come risultati. Almeno questa è l’idea di mister Roberto D’Aversa, che di questo e molto altro ha parlato in conferenza stampa.

Il tecnico ha presentato la sfida: “La squadra sta bene e questa è un’ottima indicazione perché per battere una squadra come il Torino è fondamentale. Come si battono i granata? Spero che lo vedremo in campo sul rettangolo verde domani. Non dobbiamo pensare che siano un’avversaria in difficoltà, perché la classifica magari non è delle migliori però non dimentichiamo gli investimenti che hanno fatto ed i nomi che hanno in rosa”.

In allenamento si sono studiate tutte le contromisure: “Loro principalmente quando difendono lo fanno con il 4-3-1-2 lavorando molto sulle scalate sia dei mediani che degli esterni. Difendono uomo su uomo a tutto campo, noi dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche. Credo sarà fondamentale per noi vincere il duello personale. Si dovrà far bene sul piano personale per sfruttare il fattore campo davanti al pubblico amico”.

Sulle fasce difensive i soliti ballottaggi: “Se ci facciamo influenzare dall’episodio del rigore sbagliamo. Nel primo tempo di Udine, Gendrey è stato il migliore in campo, poi sul piano del rigore è stato ingenuo ma parliamo di un mezzo rigore. È stato bravo ed ha fatto il suo lavoro. A sinistra siamo coperti con la staffetta, a destra Venuti ha semplicemente pagato l’infortunio iniziale che con tante partite ravvicinate non ha consentito ancora di utilizzarlo appieno sebbene in allenamento dia sempre il massimo. Ma avrà le sue chance di aumentare il minutaggio”.

Ecco quali aspetti migliorare: “Spesso mi è capitato di leggere dopo le gare dichiarazioni di colleghi in cui addirittura si parla di dominio avversario, ed io credo che si debba essere corretti. Sia con il Sassuolo che con l’Udinese avremmo meritato di andare certamente in vantaggio prima dei nostri avversari. Con il Sassuolo è stato bravo Consigli, che ha preso solo voti alti, dunque non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Con l’Udinese ci sono state comunque situazioni con palla al lato davvero per pochi centimetri. Quello che si può migliorare è la cattiveria su cui ci si butta su certi palloni, vedi gol di Piccoli arrivato in mezzo a più difensori nonostante la qualità del pallone. Ogni dettaglio può determinare il risultato finale e noi dobbiamo sfruttare questo aspetto, arrivando con convinzione su ogni palla”.

Su Almqvist: “Non dobbiamo farci influenzare dall’inizio super in cui ha fatto più gol. E’ quel tipo di giocatore che ti ribaltano la gara dal nulla, sta facendo il suo sul piano delle prestazioni e delle giocate anche se sta mancando il gol. Poi è vero che, come Ramadani, sta giocando tanto. Non dimentichiamo che ci sono Banda, Strefezza, Sansone pronti a dire la loro”.

Ecco i convocati per il match di domani:

PORTIERI: Brancolini, Samooja, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

CENTROCAMPISTI: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek

ATTACCANTI: Almqvist, Banda, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza