LECCE – Cimeli, foto, maglie, dediche: questo e tanto altro nella mostra tematica di Passione Lecce

Il paradiso per ogni tifoso che si rispetti. Sarà inaugurata lunedì prossimo, 25 ottobre, alle ore 18.30, presso la Sala Teatrino dell’ex Convitto Palmieri di Lecce, in piazzetta Carducci, una mostra tematica sull’Unione Sportiva Lecce organizzata da Passione Lecce, progetto ideato dalle associazioni di tifosi Salento Gialorosso, Lecce in Azione e Noi Lecce.

Saranno esposte maglie, gadget, pubblicazioni, fotografie e dediche legate alla ultracentenaria vita del club giallorosso. In poche parole, la storia del Lecce per come è stata vissuta nei decenni, non solo da parte della squadra (dirigenti, calciatori, vicende sportive), ma anche e soprattutto nella narrazione dei tifosi.

La sede è stata messa a disposizione della Provincia di Lecce che ha anche concesso il patrocinio, così come il Comune di Lecce. La collezione è frutto di una raccolta “partecipata“, realizzata con la collaborazione di tutti gli sportivi, di ieri e di oggi, che hanno fatto pervenire agli organizzatori i propri cimeli. Il materiale sarà, poi, riconsegnato ai rispettivi proprietari una volta finita la mostra, che durerà sino a metà novembre.