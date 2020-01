LECCE – Calderoni e Farias verso un altro forfait. Saponara non ancora al top per Verona

Giornata di doppio lavoro per il Lecce, che si è allenato al Via del Mare sia nella mattina che nel pomeriggio per andare avanti nel proprio programma di preparazione del match di Verona.

Liverani ha fatto lavorare i suoi sia sul piano atletico che tecnico. Il pomeriggio, in particolare, è stato dedicato alla tattica, con gran parte della seduta caratterizzata da una sfida undici contro undici. Nell’occasione il tecnico ha schierato i due team con un 5-3-2/3-5-2, lasciando intendere che nelle prossime uscite di campionato potrebbe essere riproposto lo schema di gioco visto con l’Inter.

Notizie non esaltanti dall’infermeria. Continuano infatti ad allenarsi a parte Calderoni e Farias, che difficilmente saranno disponibili per l’Hellas Verona. Potrebbe invece esserci Saponara, che però ha lavorato anch’egli seguendo programma personalizzato e non è al top della condizione.