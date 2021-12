LECCE – Brutte notizie per Coda: l’esito degli esami specialistici post-infortunio

Come preventivabile, Massimo Coda non sarà in campo per Pisa-Lecce. Stamani, il calciatore, uscito al 41′ del primo tempo di Lecce-Reggina per un risentimento muscolare, ha effettuato una risonanza magnetica presso lo studio radiologico “Quarta Colosso” di Lecce e un’ecografia presso il Checu-Up Centre di Cavallino che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra.

Non è un infortunio gravemente invalidante, ma, comunque, necessita di alcune settimane per il pieno recupero, di solito due o tre.

Coda era tornato in campo con la Spal, nella parte finale della gara, per poi scendere in campo da titolare contro la Reggina, dopo aver saltato la partita interna contro la Ternana.

(foto: M. Coda – ph Coribello-SalentoSport)