LECCE – Blin all’assalto del Verona: “Sono pronto per fare anche tutta la gara. C’è la qualità per fare bene”

in foto: A. Blincopyright: Coribello/SS

Il suo rientro post infortunio è stato fondamentale ed ancor più lo è ora alla luce della squalifica di Ramadani. Alexis Blin sarà infatti il centrocampista centrale titolare del Lecce che sarà impegnato lunedì alla ripresa del campionato ed oggi ne ha parlato in conferenza stampa.

L’incipit dell’intervento è stato dedicato alla gara di Verona: “Io sono convinto di poter giocare tutta la partita, ma dipende dal mister. Sono a disposizione e appunto pronto a giocare 90’. A Verona si giocherà sugli episodi, dobbiamo essere concentrati su palle inattive, lì possono fare gol. Serve poi lo stesso atteggiamento avuto con il Milan. Con questo possiamo fare risultato”.

Sarà anche sfida Baroni vs D’Aversa: “Giochiamo sempre 4-3-3, ci alleniamo sempre forte, sia l’anno scorso sia quest’anno. E’ stato questo lo spirito che ho visto nei miei tre anni qua. Effettivamente, ho avuto due allenatori con idee differenti ma noi giocatori dobbiamo seguire il pensiero dell’allenatore e fare il massimo per portare punti. Le differenze tra Baroni e D’Aversa? Non posso entrare molto sulla tattica, abbiamo sempre usato il 4-3-3 ma sono aspetti un po’ più precisi”.

Ancora sul precedente tecnico: “Con Baroni abbiamo fatto due stagioni eccezionali, abbiamo fatto promozione e salvezza l’anno scorso. E’ stato un piacere lavorare con lui, ma lunedì giocheremo col Verona non contro mister Baroni. Mi preparo per vincere e non penso a chi affrontiamo. E’ anche il pensiero della squadra, serve vincere contro i gialloblu”.

L’obiettivo è chiaro: “Che sensazione prevale? Un po’ tutte e due. Noi cerchiamo la prestazione e se la facciamo portiamo punti. Siamo stati vicini con la Roma, col Milan potevamo vincere, se entriamo sul campo per pensare alla prestazione più che il risultato abbiamo le qualità per far bene. Così dobbiamo fare sempre”.