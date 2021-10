LECCE – Barreca pronto a decollare: “Contento della mia condizione, ma posso fare ancora meglio”

Tra i migliori in campo ad Ascoli ed autore dell’assist-gol per Strefezza, Antonio Barreca ha parlato oggi in conferenza stampa soprattutto del suo primo periodo da calciatore del Lecce.

Il terzino ha aperto parlando proprio dell’ultimo match disputato: “Nel primo tempo meritavamo di vincere, potevamo anche stare sul doppio vantaggio prima dell’intervallo. Poi ci siamo abbassati un po’ e loro hanno preso coraggio subendo purtroppo il gol. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, la prestazione c’è stata e ci sta avere un calo. Il punto, secondo me, è comunque molto importante”.

Su ruolo e stato di forma: “Ho preso condizione pian piano. Mi mancava il campo, la gioia di giocare e ritrovare me stesso. Mi impegno in allenamento e mi sento bene. Devo cercare di continuare cosi. Sono venuto così carico per fare meglio dopo una stagione, la scorsa, sottotono. Posso fare molto meglio e punto a migliorarmi, soprattutto dietro visto che l’attaccare è il mio punto forte. Il mister mi chiede di fare le cose che so fare meglio, ci dà uno schema, anzi una serie di schemi, ma poi sta al giocatore scegliere la giocata, facendo anche qualcosa diversa nel corso della partita rispetto a quanto si prova in allenamento”.

Vietato sottovalutare il prossimo avversario: “Credo il Perugia sia un avversario difficile da affrontare. Noi dobbiamo calarci nella giusta realtà, non sottovalutare i biancorossi e cercare i tre punti. Hanno anche una difesa valida, ma noi non dobbiamo pensare all’avversario bensì solo a noi stessi. L’assist ad Ascoli? Cercherò magari di ripetermi sabato. Voglio fare il mio su quella fascia ed aiutare i compagni”.

Con Baroni c’è un gran bel rapporto: “Ho avuto un confronto normale che ci sta, acceso sì ma anche molto positivo come è giusto fare su alcuni aspetti. Lui mi ha fatto capire cosa voleva ed io in campo ho dato il messaggio di averle recepite. Ho un bellissimo rapporto con lui, è preparato ed ha grande voglia di far bene e dimostrare ottime cose dopo aver già vinto tanto in carriera”.