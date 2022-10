LECCE – Baroni sulla Cremonese: “Saranno aggressivi, servirà concentrazione. Dubbi in attacco”. I convocati

Torna il campionato e torna la classica conferenza stampa del prepartita, tenuta da mister Marco Baroni per presentare la sfida di domani pomeriggio tra Lecce e Cremonese.

Di fronte ci sarà un avversario da non sottovalutare: “Non cambia molto rispetto alla tipologia di gare affrontate fino ad ora. Sono aggressivi indipendentemente dal modulo e non ci fanno giocar bene, verticalizzano e ci sarà da correre tanto e dobbiamo essere pronti a questo senza avere pause mentali. Concentrazione e dedizione per tutta la gara”.

Ecco la situazione dei nazionali: “Helgason e Colombo? Se avessi 10 giocatori in nazionale sarei contento. Tornano con grande gratificazione e autostima. Così è stato per i nostri nazionali. Helgason ha fatto del minutaggio in partite di spessore tecnico-tattico e motivazionale. Stessa cosa per Colombo che ha trovato il gol. Le nazionali sono un’opportunità e i ragazzi sono carichi. Helgason di certo era un po’ stanco, il viaggio è lungo ma ha già recuperato”.

I francesi scalpitano: “Oudin sta meglio. E’ un po’ più indietro perché è arrivato ed era molto indietro dal punto di vista atletico, anche con qualche chilo in più. Può darci una mano e lo sappiamo. Umtiti sta bene, ora c’è il campo. Se non va a questa partita ci sarà la prossima. C’è chi sta facendo bene il quel ruolo, ma lui vuole giocare e mi fa piacere”.

In attacco qualche dubbio: “Ceesay o Colombo? Sto ancora valutando. Uno è tornato carico, l’altro è stato un po’ in differenziato ma posso contare su due giocatori che stanno bene. Assan ha recuperato, ha fatto gol a Salerno. Devo valutare ma sono pronti entrambi”.

Sulla condizione della sua squadra: “Noi abbiamo tantissimo da lavorare. La squadra è sempre in evoluzione, non guardo mai le cose che funzionano sono attento a ciò che bisogna migliorare. Siamo stati bravi a compattare velocemente dei giocatori che sono arrivati in ritardo. Il merito è nostro ma anche dei ragazzi che erano qui. Da questo punto di vista è una categoria complicata, non devi mai pensare di aver conquistato qualcosina e dobbiamo migliorarci quotidianamente, domani sarà un esame molto difficile, è una partita dove non dobbiamo sbagliare niente: atteggiamento, ritmo, tenuta fisica e mentale. Ci occorre questo”.

La lista completa dei convocati:

PORTIERI – Bleve, Falcone, Samooja

DIFENSORI – Baschirotto, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti, Cetin, Dermaku

CENTROCAMPISTI – Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Oudin, Strefezza