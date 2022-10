LECCE – Baroni pronto per Bologna: “Sfida importante ma da 3 punti come le altre. Ho fiducia”. I convocati

Il tecnico del Lecce Marco Baroni è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà la sua squadra ospite del Bologna.

Match importante sì, ma da 3 punti come tutti gli altri: “Ci giochiamo una gara importante ma non parlerei di crocevia. Sono tutte partite importanti, sempre tre punti in palio. E’ una gara che andremo a giocare contro una squadra che ha voglia di rivalsa, centreranno la prestazioni e noi dovremo fare altrettanto. Ho fiducia nei giocatori e sarà una partita complicata per tutti”.

La formazione va nella direzione delle conferme: “Con la Fiorentina abbiamo fatto bene, dare continuità è importante. In difesa ci sono giocatori che stanno facendo bene, ma a parte Cetin che sta recuperando non mi dimentico di Dermaku e Tuia, due titolari che si sono conquistati la categoria. Ora hanno avuto più visibilità gli altri ma ci sarà spazio anche per loro. Farò una scelta su quei tre in linea con le caratteristiche dell’avversario. A centrocampo rientra Hjulmand e andrò verso una riconferma di Askildsen e Gonzalez. Mi aspetto una crescita di Bistrovic. Blin è sempre presente quando è chiamato ed è un valore aggiunto”.

E sull’attacco: “Oudin è stato penalizzato, è arrivato sovrappeso e non nelle migliori condizioni. Presto giocherà dal primo minuto. Sta bene, ha delle caratteristiche simili a Strefezza. Lì c’è valore tecnico mentre a sinistra c’è velocità. Rodriguez sta lavorando con noi e non lo dimentico. L’attenzione è rivolta sempre verso chi non gioca. Non possiamo permetterci di perdere le loro motivazioni, devo tenere tutti in fiducia. Le punte dovrebbero giocare entrambe, sulla sinistra Banda e Di Francesco serviranno come sempre”.

Baroni non si aspetta un Bologna affaticato dalla Coppa Italia: “Anche questo è un retaggio mentale italiano. Basta guardare altri campionati, giocano 70 partite. Se giochi molto vuol dire che sei dentro. La Coppa Italia ha dato stimolo al Bologna con il passaggio del turno, niente di negativo”.

La lista completa dei convocati:

PORTIERI – Bleve, Falcone, Brancolini

DIFENSORI – Baschirotto, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti, Cetin, Dermaku

CENTROCAMPISTI – Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Oudin, Strefezza