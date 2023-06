LECCE – Baroni pronto allo scontro diretto: “Concentrazione e voglia, senza pensare agli altri”. I convocati

Il Lecce domani sarà chiamato all’ultimo scontro diretto della sua stagione, il più importante di tutti, in casa con lo Spezia. A presentare la sfida è stato in conferenza stampa il tecnico Marco Baroni.

Il tecnico giallorosso potrebbe aver recuperato il suo capitano: “Domani valuteremo se Hjulmand ci può essere o se ci sarà un suo compagno al suo posto. Valuteremo domani. Blin giocherà a prescindere, perché ci ha dato tanto sotto tutti i profili. Ci sono due o tre alternative se Hjulmand non ce la facesse, dovrò valutare le caratteristiche. Chi sarà chiamato in causa farà bene”.

Quest’ultima è stata una settimana particolare per entrambe le squadra: “Lo Spezia arriva dal successo con il Milan? Non guardo i risultati degli altri quando preparo le partite. La nostra prestazione con la Lazio è stata sotto gli occhi di tutti. Affrontavamo un avversario che aveva tanto da giocarsi ed assolute qualità. Noi abbiamo sbagliato un rigore, eravamo in vantaggio a pochi minuti dalla fine, contro le grandi squadre ci sta anche se si è trattato di un episodio. Quando ripeti quelle prestazioni lì fai risultato molte volte”.

Sull’avversario: “Ha valori assoluti, un organico importante. In questo momento però non dobbiamo guardare questo, sono partite che si vincono con l’unità d’intenti, lo spirito positivo e la convinzione. Ci saranno delle difficoltà in partite del genere, l’importante è credere e andare forte in convinzione e compattezza”.

L’atteggiamento sarà importante: “Con il Verona era diverso, perché è una squadra che non gioca a differenza di Spezia e Lazio. Era una squadra che lanciava un missile in avanti ed ogni volta volevamo tornare indietro a riprenderlo e non è semplice. Domani sarà una gara diverso ed in ogni caso dobbiamo essere pronti”.

Sui singoli: “L’assenza di Banda ci porta ad avere cambio ed alternative diverse. Non guardo a chi non c’è, sarebbe un errore, ma a chi c’è. Al suo posto c’è Di Francesco che sta bene ed è stato preservato. La squadra può assolutamente assorbire queste assenze senza problemi. Colombo? Mi è piaciuto, ha dato riferimento con la Lazio. Ceesay sapete che è diverso, ma la partita è lunga. L’importante è partire bene ed entrare bene. L’importante è avere fiducia in questi ragazzi e noi crediamo molto in loro. Pongracic sta bene, può dare una mano. Gli manca il match, gli mancano i minuti e non ci sono stati i tempi tecnici per far sì che venisse impiegato in queste settimane. L’importante è che comunque tutti stiano sul pezzo, serve la coesione del collettivo”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Brancolini, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti, Pezzella, Pongracic, Lemmens

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Maleh, Helgason, Hjulmand, Gonzalez, Blin

ATTACCANTI: Ceesay, Oudin, Strefezza, Di Francesco, Voelkerling, Colombo

Assente Dermaku per infortunio, Banda per squalifica.