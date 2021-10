LECCE – Baroni pronto al tour de force: “Tre gare determinanti in una settimana”. I convocati

Carico e consapevole dell’importanza del lavoro svolto in settimana in vista del trittico di fuoco a cui è attesa la sua squadra, Marco Baroni ha presentato in conferenza stampa il match di domani tra Lecce e Perugia.

L’avversario è tra i più in forma del campionato: “Loro corrono molto e ci sarà bisogno di grande corsa e movimento anche da parte nostra. I ragazzi lo sanno, la gara l’abbiamo preparata così. La qualità sarà fondamentale e noi dobbiamo portarla in campo. Se non letta e giocata con questi presupposti, la gara può diventare pericolosa. Il Perugia è in fiducia, è aggressivo e noi dobbiamo essere consapevoli di ciò facendo il tipo di partita come l’abbiamo preparata”.

Le dichiarazioni circa formazione e turnover: “Majer sta bene, ha fatto un’ottima settimana. C’è qualche dubbio, ma la squadra è centrata sul lavoro ed ha lavorato tanto anche perché ci attendono tre gare in una settimana. Ho visto tutti pronti e questo è importante perché ci sarà davvero bisogno di tutti. Dovremo interpretarla bene, c’è qualche piccolo dubbio ma tutti dovranno dare un contributo importante. Blin titolare come mezzala a tre? E’ un giocatore che può giocare da vertice o da mediano, mentre interno a tre non è casa sua. Partiremo quindi sicuramente con Majer, un elemento sul quale puntiamo molto. Deve lavorare meno in ricezione e più nell’attaccare gli spazi ed in proiezione offensiva, anche al dribbling e alla conclusione”.

Baroni è poi tornato indietro a quanto accaduto sabato scorso: “L’abbiamo analizzata e vista varie volte perché secondo me intanto abbiamo trovato una squadra, l’Ascoli, che ha fatto una delle migliori partite. Hanno fatto molti falli, con poco tempo effettivo. A noi nel primo tempo è mancato solo di chiuderla ed un po’ di altruismo. Poi siamo andati 10 minuti, dal 64′ al 74′, in difficoltà da soli senza che l’avversario facesse qualcosa. Non sono state vere azioni, ma palloni persi o situazioni gestite male. E’ una partita che ci serve e c’è d’aiuto come tutte”.

Ora arriva una fase importante del campionato: “I dati sono importanti ma quest’anno è un campionato un po’ diverso con tantissime squadre che hanno investito tanto ed investiranno a gennaio. Servirà pazienza, servirà tempo e le tre gare in una settimana diventano determinanti. Come sempre, poi, la prossima partita è sempre quella più importante”.

Tra gli obiettivi c’è senza dubbio il portare quanta più gente possibile sugli spalti del Via del Mare: “Il pubblico è fondamentale. Tocca a noi emozionare perché poi ci seguirà sempre di più. La gente deve vedere una squadra che corre e che ha qualità”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Meccariello, Tuia, Gendrey, Dermaku, Calabresi, Barreca, Bjarnason, Gallo

CENTROCAMPISTI – Paganini, Olivieri, Blin, Listkowski, Bjorkengren, Strefezza, Majer, Hjulmand, Di Mariano, Gargiulo

ATTACCANTI – Coda, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Burnete, Felici, Milli, Back, Borbei, Helgason (inf.)

(foto: Marco Baroni, ph Coribello/SS)