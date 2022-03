LECCE – Baroni, occhio al Perugia: “Organizzati e aggressivi, non dobbiamo essere da meno”. I convocati

Nuova vigilia di campionato ravvicinata per Marco Baroni, che ha commentato il pregara di Perugia-Lecce, scoglio da superare al quale i suoi ragazzi saranno chiamati domani.

Il tecnico ha parlato del tipo di match che si attende: “Andiamo a fare una partita che ha molto di difficile, servirà un grande approccio perché loro sono molto accorti. Hanno una grande identità e un’aggressività che spezzetta tanto la partita. Per fare bene al Curi dobbiamo essere aggressivi e determinati, oltre a metterci le nostre qualità. Serve una grande gara dal punto di vista fisico e mentale”.

Su recuperi e formazione: “Non voglio dare vantaggi a nessuno, questa è una situazione in cui devo fare molte valutazioni. Recupera Dermaku, lo vogliamo in gruppo ma ha bisogno di lavoro ed è pronto per uno scampolo di partita, fino a questo momento ha lavorato sempre a basso ritmo, ha tanta voglia. Ho 22 titolari, devo fare delle valutazioni e delle scelte. Per tanti impegni che abbiamo avuto posso fare una rotazione costante. Pablo dopo l’infortunio si è fatto trovare pronto. Come c’è stata la possibilità lo abbiamo messo dentro. Come tutti gli altri è una risorsa, io non ho dei dubbi sulle sue qualità, è un’alternativa come gli altri in attesa di recuperare altri giocatori che ci possono aiutare in avanti”.

Baroni è tornato sulla gara con l’Ascoli: “Io ho rivisto la partita con di mercoledì, ci siamo fatti un po’ trasportare dalle dichiarazioni di Sottil che forse non ha visto bene la partita. Gabriel ha fatto 2 parate e c’è stato un palo. Prendiamo un gol evitabile che ci sta. Noi abbiamo dominato, abbiamo fatto due gol e abbiamo sbagliato il terzo, a quel punto è subentrata una situazione in cui dopo che prendi gol la partita diventa di ansia, cosa che noi non dobbiamo avere. Non è stato solo un calo fisico ma c’è stata la paura di non portarla a casa. E’ qualcosa che non deve accadere”.

Infine, su Asencio: “Al ragazzo gli sto tanto addosso, non deve mollare e ci può dare una mano, è giovanissimo. E’ arrivato in una situazione non facile perché davanti la squadra sta facendo bene e lui non era pronto perché aveva avuto un paio di stop. Io spero di poterlo utilizzare. Se non avessi avuto la necessità di fare dei cambi forzati lui sarebbe stato della partita. Raul è pronto e si allena bene”.

I CONVOCATI

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Vera, Simic, Gendrey, Gallo, Calabresi, Barreca, Tuia

CENTROCAMPISTI: Helgason, Bjorkengren, Hjulmand, Blin, Majer, Gargiulo

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Rodriguez, Strefezza, Asencio

Non convocati: Benzar, Faragò (inf.), Dermaku (inf.), Di Mariano (inf.), Lucioni (squal.).

