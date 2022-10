LECCE – Baroni: “Gara condizionata da rigore ed errore sul 2° gol”. Hjulmand: “Non possiamo approcciare le gare come oggi…”

Ai microfoni Dazn, nel post Bologna-Lecce, si presentano Morten Hjulmand e mister Marco Baroni.

HJULMAND – “A fine primo tempo abbiamo parlato col mister e lui non era contento. Nel secondo tempo si è visto il vero Lecce, abbiamo fatto bene ma nella prossima gara non possiamo iniziare come abbiamo fatto oggi. Personalmente, oggi non ho fatto bene, volevo prendere di più il pallone e giocare più avanti ma nel primo tempo è andata male. Devo migliorarmi nell’allenamento, a partire da domani. Juventus? Vogliamo fare bene in tutte le partite, a prescindere dall’avversario. Dobbiamo vincere”.

BARONI – “Il primo tempo è stato condizionato dal doppio episodio del rigore e del gol evitabile. Sul secondo gol, il calciatore del Bologna colpisce all’interno del castello difensivo. Si doveva fare meglio. Chi è entrato ha fatto bene, è stata un’altra partita e dobbiamo ripartire dall’atteggiamento del secondo tempo. Nel primo, il doppio episodio ci ha condizionato mentalmente. Andare sotto di due gol non è facile ma dobbiamo essere più forti in queste situazioni, cercare sempre la prestazione. Quegli episodi nel primo tempo mi hanno fatto arrabbiare, ora mettiamoci questa gara alle spalle velocemente, dopo un’analisi attenta, e ripartiamo dall’atteggiamento del secondo tempo. Il rigore? Gendrey sta calciando, il loro calciatore, con furbizia, arriva da dietro: per me è un mezzo rigore ma, al di là di questo, ripeto, dobbiamo essere più attenti, quella palla era da gestire meglio prima. A volte si pagano le ingenuità ma dobbiamo rimediare velocemente. Di Francesco, Oudin e Rodriguez sono entrati bene, noi abbiamo bisogno di tutti, anche perché, in questo campionato, ci possono essere cali fisici. Tutti devono essere pronti”.