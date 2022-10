LECCE – Baroni e la sfida alla “sua” Fiorentina: “Mi ha dato tanto, ma ora mi servono i punti”. I convocati

Il tecnico del Lecce Marco Baroni è tornato a parlare in vista del match con la Fiorentina in programma domani sera.

Il tecnico ha aperto la conferenza stampa parlando della Viola tra passato e presente: “Ho fatto tutto il settore giovanile alla Fiorentina, posso solo ringraziare la società che mi ha permesso di fare l’esordio in A e di fare la mia carriera. E’ passato tanto tempo, ora però abbiamo bisogno di punti e prestazioni. Giochiamo contro una squadra forte, che ha una classifica non veritiera. Noi guardiamo alla Fiorentina che ci creerà delle difficoltà pazzesche, ma ci serve il successo in casa davanti ai nostri tifosi e non possiamo rimandare questo appuntamento. Bisogna avere dedizione voglia e pressione sulla palla perché loro giocano veramente un gran calcio, bravo è stato Italiano a dare un’identità”.

Tornando sul match dell’Olimpico: “Abbiamo fatto 18 minuti in cui abbiamo subito qualche inattiva e un subito un gol sulla conseguenza di una palla inattiva, non voglio tornare sugli episodi, mi tengo la prestazione al di là del risultato. Anche in 10 non abbiamo mollato, questo deve essere il nostro punto di partenza e il nostro DNA. Lunedì sera mi aspetto una crescita della squadra”.

Formazione tra dubbi e certezze: “Ho recuperato Askildsen e Bistrovic, c’è qualche dubbio su Pezzella. La squadra sta bene e per questo ho dei dubbi, questo significa che abbiamo lavorato bene. Poi al di là di chi parte conta soprattutto chi va dentro dopo. Ceesay e Colombo sono ragazzi che possono fare tanto con come anche Persson che presto lo vedremo in campo. Tutti possono dare il loro contributo. Sicuramente in avanti abbiamo bisogno della staffetta”.

Su Umtiti: “Si è allenato bene questa settimana, per lui giocare una gara intera è un carico importante, ma si tratta di un giocatore d’esperienza e di spessore per gestire queste situazioni. Lui arriva da un calcio diverso rispetto al nostro e questa è la cosa più difficile per un allenatore è quella di dare i tempi ad una squadra, noi giochiamo su ritmo aggressività e corsa, differenziare dalla fase di possesso alla fase di non possesso non è semplice questo è un equilibrio che dobbiamo trovare“.

La lista completa dei convocati:

PORTIERI – Bleve, Falcone, Brancolini

DIFENSORI – Baschirotto, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti, Cetin, Dermaku

CENTROCAMPISTI – Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Oudin, Strefezza