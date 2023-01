LECCE -Baroni e la prima di ritorno: “Salernitana tappa importante. Gendrey e Umtiti sono recuperati”

Il tecnico ha voluto innanzitutto parlare delle possibili novità di formazione: “Pezzella era partito contro il Milan, quindi è molto probabile che possa partire, ma lui e Gallo sono due ragazzi che stanno facendo bene. Ceesay sta facendo bene, con lui ci ho parlato, lo teniamo in grande considerazione, così come è evidente che Colombo sta facendo delle buone prestazioni. Poi ci sono delle gare più o meno idonee alle sue caratteristiche, però il ragazzo sta bene ed è di sicuro affidamento anche se non so se sarà della partita”.

Ora un’altra sfida importante nella zona bassa della classifica: “Io non sono mai tranquillo quando si parla di partite, per domani Umtiti e Gendrey sapevamo che erano risolvibili. Anche a Verona era una sfida salvezza in cui abbiamo commesso delle leggerezze che di solito non commettiamo, non abbiamo avuto la percezione del pericolo in occasione del primo gol. Domani sarà un’altra partita, contro una formazione che ha fatto un bel campionato fino a questo punto e che fuori casa si è concessa degli exploit. Guardiamo l’avversario con attenzione, ma non carichiamo troppo questa gara, sicuramente quella con la Salernitana è una tappa importante, loro sono determinati a riprendersi”.

E’ la prima gara del girone di ritorno: “Parte un nuovo torneo, la Salernitana arriva con dei nuovi giocatori, come noi che abbiamo inserito degli innesti. Noi dobbiamo però sempre lottare come se fosse l’ultima partita, dobbiamo scendere in campo pensato che c’è tanto da fare”.

Sulla propria fase difensiva: “In Serie A una squadra come la nostra prende gol. A Verona non c’erano inizialmente i presupposti per prendere gol così come contro il Milan, è chiaro che dopo la rete subita rischi di andare in sofferenza perché perdi delle certezze. Sono episodi che però fanno parte della crescita, queste situazioni le abbiamo analizzate e capite. Sono cose che possono starci”.