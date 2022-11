LECCE – Baroni, con la Samp per confermarsi: “Ripetere prestazione e mentalità delle ultime gare”. I convocati

Il Lecce tornerà domani in campo per l’ultima gara del 2022, quella sul campo della Sampdoria. A presentare la sfida in conferenza stampa mister Marco Baroni.

Domani un appuntamento importante in cui confermarsi sul piano dell’atteggiamento: “Ci troviamo ad affrontare la terza gara di questo mini ciclo dopo Udinese e Atalanta. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto ci sono state le prestazioni. Ora c’è un appuntamento difficile come lo sono tutti in Serie A. La nostra attenzione è rivolta come sempre alla prestazione. Abbiamo recuperato ed ora vogliamo una gara di compattezza, concentrazione ed intensità”.

La formazione non è ancora fatta: “Dubbi ce ne sono, perché al di là dello stop a Pezzella devo valutare. Mi prendo qualche ora, oggi abbiamo fatto una leggera rifinitura ma domani devo vedere chi ha più energia fisica e mentale per affrontare questo impegno. In questo momento, in questa gara così ravvicinata ho troppe valutazioni da fare. Ad esempio Gendrey è uscito ed aveva un piccolo problemino che ha recuperato ma va valutato”.

Con l’Atalanta il Lecce che il mister vuole: “Abbiamo ritrovato un atteggiamento nella misura in cui abbiamo tolto iniziativa ad un avversario di tali valori. Se lasci iniziativa dai a loro opportunità maggiori. E’ stata una partita complicata, l’Atalanta aveva il miglior rendimento esterno. Questo però è già alle spalle, sotto il livello prestativo non si deve scendere e dobbiamo riconfermare atteggiamento e prestazione”.

Baroni non pensa alla Sampdoria, ma al tipo di gara che i suoi dovranno fare: “Guardo il percorso della mia squadra, guardo agli altri con umiltà ed attenzione tanto molto passerà dalla nostra prestazione. Il fattore ambientale del Marassi deve essere invece per noi motivo di voglia, anche se poi avremo i nostri tifosi ad aiutarci. Ci sono quindi tutti gli ingredienti perché un giocatore possa dare tutto. In queste partite non contano i proclami ma la prestazione. Avversario disperato? Preferisco non sprecare energie a pensare alle condizioni in cui è l’avversario. Dobbiamo solo essere concentrati arrivare al meglio”.

Su Di Francesco: “Lo considero un titolare, aveva bisogno di trovare una condizione che adesso è stellare. Le gambe gli girano e si è visto con l’Atalanta. Gli ho detto di non pensare ai 90 minuti ma alla gara che è chiamato a fare. So che ci darà un grande contributo”.

I convocati:

PORTIERI – Bleve, Brancolini, Falcone;

DIFENSORI: Baschirotto, Cetin, Tuia, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pongracic, Umtiti;

CENTROCAMPISTI Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand;

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling P.