LECCE – Baroni all’esame Toro: “Non possiamo commettere errori. Giocherà chi ne ha di più”. I convocati

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di domani sul campo del Torino.

Il tecnico ha aperto parlando dell’ultimo arrivato, Remi Oudin: “Io guardo soprattutto chi c’è e questo vale per tutti. Oudin si allena con noi da tre giorni, perché questa è stata una settimana corta, viene da un’estate in cui non ha svolto un lavoro di preparazione importante ed è stato inserito fin da subito tra i giocatori in partenza, dobbiamo alzarne la tenuta fisica. Come per gli altri non possiamo fare delle mini preparazioni e quindi lavoreremo sia sul campo che inserendolo sulla partita. Se ci sarà l’opportunità lo terrò in considerazione”.

Su avversario e match: “Arriviamo a questa gara con la convinzione di un risultato positivo che ci dobbiamo però mettere dietro le spalle. La squadra non ha il tempo di pensare al passato. Davanti a noi c’è una delle formazioni più fisiche e aggressive del torneo, per noi è un test particolarmente impegnativo perché sono partite in cui dobbiamo dimostrare di essere al loro pari per attenzione e aggressività. Loro hanno un lavoro alle spalle con Juric che ha dato una svolta, noi abbiamo appena intrapreso un percorso di progetto e identità. Dobbiamo sopperire molto dal punto di vista mentale, a Torino non possiamo sbagliare nulla”.

La formazione sarà la migliore possibile in relazione alle energie dei singoli: “Io non posso fare valutazioni di carattere emotivo. Io con la squadra parlo chiaro, tutti devono arrivare allo stesso livello, ho bisogno che venga tirato fuori il meglio di tutti e questo può avvenire stato giocando. Io non ho bisogno di uomini ma di giocatori che vanno forte e lo fanno per il maggior tempo possibile”.

La lista completa dei convocati:

PORTIERI – Bleve, Falcone, Samooja

DIFENSORI – Baschirotto, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti, Lemmens

CENTROCAMPISTI – Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Oudin