LECCE – Baroni: “Abbiamo fatto bene sul campo di una squadra che si è rinforzata. Gestione palla da migliorare”

Il Lecce fallisce la quinta cogliendo solo un punto ad Ascoli, quando anche gli altri due sembravano ampiamente alla sua portata. Il commento di mister Marco Baroni dalla sala stampa del Del Duca.

“Questo non era un campo facile, contro una squadra dai valori importanti. Quando abbiamo provato a gestire la palla, siamo scesi un po’, dando loro campo. Ci sono state delle buone occasioni, Coda ha avuto una palla importante che poteva mettere al centro, invece che optare per il tiro. I cambi? Blin è entrato bene e anche Rodriguez e Olivieri. C’erano delle situazioni per vincerla, ma Leali ha fatto un gol sul tiro di Coda. Secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo giocato su un campo di una squadra con continuità tecnica e che si è rinforzata, ci sono cose da migliorare ma più aspetti positivi che negativi. L’Ascoli? Non ha dominato. Nella ripresa abbiamo preso gol su quel pallone filtrante e non ricordo parate di Gabriel e un loro dominio. Dovevamo alzarci dopo i cambi e lo abbiamo fatto con Olivieri e Rodriguez. Gendrey lo avevo visti in difficoltà e poi aveva anche un giallo, poi si è ripreso. Dovevamo sfruttare meglio la gestione della palla. Helgason? Majer non stava bene e il giovane ha qualità e i ragazzi vanno messi in campo. Meccariello? Ho scelto Tuia all’ultimo perché ha fatto ottime partite e mi aveva dato disponibilità, poi sta rientrando anche Dermaku. Allenamenti e partite ci daranno una mano per migliorare tutti”.

(foto: M. Baroni – Coribello/SS)