LECCE – Banda ritorna in gruppo ma Bonifazi lavora a parte: le ultime dall’Acaya

Notizie agrodolci dall’allenamento mattutino del Lecce in vista della gara contro il Parma di sabato sera ore 20.45. Oggi Lameck Banda si è finalmente allenato col resto del gruppo dopo essere stato a parte per alcuni giorni per smaltire la contusione al ginocchio rimediata in nazionale. A parte, dunque, sono rimasti a lavorare in maniera personalizzata i soliti Mohamed Kaba e Nicola Sansone, insieme a Kevin Bonifazi, quest’ultimo vittima di una lieve distorsione al ginocchio destro che lo mette in dubbio per sabato.

Domani pomeriggio è in programma la rifinitura al Via del Mare, a porte chiuse, così come la conferenza stampa di Luca Gotti che parlerà coi giornalisti in vista del match contro gli emiliani.

La prevendita per la partita di sabato sta andando a gonfie vele e si prevede che lo stadio sia pieno al limite della sua capienza.