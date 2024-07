LECCE – Altro affare in chiusura: Corvino e Trinchera su Marchwinski del Lech Poznan

Dai rumors di calciomercato emerge un imminente chiusura del Lecce per un calciatore polacco. Si chiama Filip Marchwinski, classe 2002, prevalentemente trequartista ma anche esterno d’attacco, tesserato attualmente col Lech Poznan, massima serie polacca.

Formatosi nel settore giovanile del Lech, sin dall’età di sette anni, la sua crescita l’ha portato a far parte della prima squadra nel 2018-19, collezionando undici presenze, segnando due gol e fornendo un assist. Col Lech, Marchwinski ha giocato prima le qualificazioni, poi l’Europa League nel 2020-21; nel 2022-23, le qualificazioni di Champions League, poi fallite per via dell’eliminazione subita dal Qarabag. L’ultima stagione è stata la sua migliore: 28 presenze in campionato, ben otto gol e cinque assist a corredo; a ciò si aggiungono anche tre presenze e un gol di Coppa di Polonia, quattro presenze, due gol e un assist nelle qualificazioni di Conference League.

Dotato di buon tiro, buona visione di gioco, discreta tecnica e velocità, l’acquisto di Marchwinski potrebbe decisamente alzare il tasso tecnico del centrocampo del Lecce che, a breve, dovrebbe perdere Giacomo Faticanti (che ritornerà in B in prestito), Thorir Helgason (il Braunschweig lo rivorrebbe in rosa) e Alexis Blin (in procinto di trasferirsi al Palermo). Marchwinski vanta anche 22 presenze con l’Under 21 polacca e, nello scorso mese di ottobre, ha esordito in nazionale maggiore, racimolando già due spezzoni di presenze.