LECCE – All’Acaya anche gli ultimi arrivati. Il programma gare dalla terza alla nona di ritorno

Il Lecce tornerà in campo questo pomeriggio all’Acaya per cominciare la settimana di preparazione in vista della trasferta di Como di sabato pomeriggio. Sarà la prima col gruppo per i nuovi arrivati, Alessandro Plizzari e Antonino Ragusa. Non ci saranno gli infortunati Marco Bleve, che dovrebbe tornare disponibile a marzo, e Antonio Barreca, che dovrebbe avere bisogno di qualche giorno per smaltire la contrattura muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Intanto, la Lega di Serie B ha ufficializzato il programma della gare che vanno dalla terza alla nona di ritorno. Il Lecce giocherà spesso la domenica alle 15.30. Il dettaglio:

Rit. 3: Lecce-Benevento dom. 13/02 ore 15.30

Rit. 4: Alessandria-Lecce mer. 16/02 ore 18.30

Rit. 5: Lecce-Crotone dom. 20/02 ore 15.30

Rit. 6: Lecce-Cittadella mer. 23/02 ore 18.30

Rit. 7: Monza-Lecce dom. 27/02 ore 15.30

Rit. 8: Lecce-Ascoli mer. 02/03 ore 18.30

Rit. 9: Perugia-Lecce dom. 06/03 ore 15.30