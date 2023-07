LECCE – Le date d’inizio stagione: lunedì al via le visite mediche

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roberto D’Aversa, nuovo allenatore del Lecce, il dt Pantaleo Corvino ha reso note le date ufficiali d’inizio stagione.

Il gruppo giallorosso si ritroverà tra lunedì prossimo per le visite mediche presso il centro Biolab di Cutrofiano che si protrarranno anche martedì 11.

Mercoledì 12 lo staff e i calciatori si ritroveranno in sede per effettuare i primi test sul campo di gioco. Le sedute pre-raduno continueranno nei giorni 13, 14 e 15 luglio. Domenica 16 la squadra si trasferirà a Folgaria (Tn) per la fase di ritiro pre-campionato che durerà sino al 30. Le amichevoli sono ancora in via di programmazione.

Quattro eccezioni per chi è stato impegnato nel post-campionato con le proprie nazionali: Morten Hjulmand, Youssef Maleh e Thorir Helgason raggiungeranno la squadra in ritiro direttamente in Trentino il 16 luglio, mentre Valentin Gendrey, che solo due giorni fa ha chiuso la stagione con l’Under 21 francese, si rivedrà coi compagni entro domenica 23.

(foto Coribello/SalentoSport)