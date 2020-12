LECCE – Lanna, finalmente un sorriso: “Vittoria sporca e di carattere. Godiamoci il successo ma da domani la testa è a Cittadella”

Dopo un mese e dopo tantissime difficoltà, palesate anche oggi contro il Vicenza, il Lecce ritorna a sorridere e porta a casa l’intera posta. Decisivi sono stati i cambi effettuati attorno alla metà della ripresa da Salvatore Lanna, su input di Eugenio Corini, specialmente gli ingressi di Henderson e Rodriguez. Quest’ultimo, in particolare, nei pochissimi minuti in cui è rimasto in campo, ha spinto in porta, da attaccante di razza, il punto del 2-1 definitivo.

Lanna, nel post-gara, ha sottolineato il carattere della squadra che non si è mai persa nemmeno nei momenti più bui, nonostante ci siano diverse questioni tattiche da risolvere. Le parole del tecnico raccolte dall’ufficio stampa giallorosso.