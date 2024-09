LA CRONACA – Il Lecce 2 delude. Figuraccia di Coppa, va avanti il Sassuolo

Non è un bel Lecce quello che si veste di Coppa Italia, sconfitto tra le mura amiche per 0-2 dal Sassuolo. I giallorossi giocano un match non all’altezza abbozzando solo una reazione post svantaggio, peccando però in voglia e precisione. Ed il cammino nella competizione si ferma così ai sedicesimi.

Gotti applica un ampissimo turnover, scegliendo sì il 4-2-3-1 ma confermando solo Guilbert e Dorgu tra i titolari. E’ invece 4-3-3 per Grosso con tridente offensivo Volpato-Russo-Pierini. Parte meglio il Sassuolo, insidioso già al sesto con il colpo di testa di Muharemovic alto sopra la traversa di non molto. Al decimo si vede per la prima volte il Lecce, Pierotti si muove bene ma calcia rasoterra tra le braccia di Satalino. Al 13′ ecco il vantaggio sassolese: Pierini sugli sviluppi di un corner disegna per la testa ancora di Muharemovic, che solissimo insacca. I giallorossi tardano a reagire per imprecisione. Al ventiseiesimo la più bella manovra giallorossa libera al tiro dal limite Pierret, centrale tra le braccia di Satalino. Dorgu, il più attivo dei suoi, si fa vedere al 37′ con un bel mancino da fuori largo di poco. Minuto 42, Banda prova a scatenarsi sulla sinistra, si accentra ma calcia alto. Il Sassuolo si rifà sotto nell’azione seguente, sfiorando il raddoppio con Russo che spara alto da due passi una bella azione veloce dei suoi.

Nella ripresa al 51′ primo tentativo giallorosso affidato al destro da fuori di Guilbert, Satalino blocca facile a terra. Cinque minuti dopo punizione insidiosissima di Oudin, la difesa ospite sbroglia in corner. Dall’angolo seguente il pallone arriva a Pierret che spara alto da due passi. Al 57′ si vede Volpato, che rientra e di mancino calcia al lato. Al 72′ due volte pericoloso il Sassuolo, con Caligara da fuori e soprattutto Moro che stava per approfittare di un pasticcio di Gaspar. Al 78′ punizione di Rebic e Satalino costretto a volare per deviare in angolo. Dal corner seguente girata di Pierret dritta tra le braccia dell’estremo emiliano. Ed all’ottantunesimo ecco il raddoppio ospite a firma D’Andrea, che rientra sul mancino e calcia sul palo lontano. Minuto 85, Burnete da fuori e respinta in volo del portiere emiliano. Altra punizione di Rebic subito prima del novantesimo, ancora l’estremo emiliano in due tempi. In pieno recupero palla sulla testa di Gaspar, conclusione alta. La gara si chiude così sullo 0-2.

I giallorossi torneranno in campo venerdì alle 20.45 in casa del Milan.

—

IL TABELLINO