LA CRONACA – Urlo Rebic allo scadere, il Lecce impone il pari alla Juve nella bolgia del Via del Mare

Il piattone di Ante Rebic ad evitare al Lecce una sconfitta che sarebbe stata ingiustissima, tramutata in pari 1-1 contro la Juventus. Mister Giampaolo si regala così il secondo risultato utile in altrettante gare da tecnico giallorosso. E la classifica si muove ancora, con gli ultimi tre punti tenuti distanti tre lunghezze.

Giampaolo conferma il 4-3-3 con cui ha avviato la gara d’esordio di Venezia, scegliendo Morente come ala sinistra. Scelte obbligate per Thiago Motta, il cui 4-2-3-1 vede Weah nel ruolo di falso nueve. E’ la Juventus a fare la partita da subito con un prolungato giro palla. Ed al sesto minuto arriva la prima occasione bianconera, un destro di Thuram ciccato da due passi dopo ottimo assist di Yildiz. Al dodicesimo si vede il Lecce, discesa di Gallo e cross deviato da Kalulu verso la propria, ma tra le braccia di Perin. Al sedicesimo la Juve sfiora il gol con il mancino di Conceicao, che sfrutta un errore nella manovra locale per involarsi e battere a giro, cogliendo in pieno il palo. Quattro giri di lancette e Weah calcia dal limite, destro deviato sopra la traversa. Gol ospite con Weah al venticinquesimo, azione tuttavia viziata da un precedente netto offside. Nel finale di frazione i salentini controllano in modo agevole.

Nella ripresa la prima conclusione è del Lecce, firmata Krstovic al 48′ quando il suo colpo di testa è controllato da Perin sul palo lontano. Al 55′, nel giro di un minuto, arrivano due altre conclusioni verso la porta di Perin, ben posizionato prima sul mancino di Dorgu da fuori e poi sul destro di Morente. Passano altri due minuti e Krstovic dalla distanza fa partire un destro potente bloccato a terra dall’estremo ospite. Nell’azione seguente ancora Dorgu pericoloso, destro sul primo palo e Perin attento. Ancora giallorossi in avanti al sessantaduesimo, da Dorgu per il destro di Krstovic largo sul primo palo. Ne miglior momento del Lecce, al minuto 68, l’episodio che cambia la partita. Cambiaso da fuori, conclusione senza pretese ma deviato da Gaspar alle spalle del proprio portiere. I bianconeri insistono e un minuto dopo Koopmeiners, ancora da fuori, chiama Falcone alla parata in due tempi. Al 76′ da Gallo a Krstovic, girata deviata e palla larga di poco. L’assedio del Lecce non produce l’effetto sperato fino al penultimo minuto di recupero, quando arriva il meritatissimo pari. Da Dorgu a Krstovic, cross basso per l’accorrente Rebic che di piattone fa centro. E’ così 1-1 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Roma, sabato sera alle 20.45.

