LA CRONACA – Un tempo da incubo condanna il Lecce. A Bologna ko che pesa

Il Lecce vanifica quanto di buono fatto nelle ultime uscite finendo ko per 2-0 a Bologna. Arriva così la peggior sconfitta stagionale per i giallorossi, sia nella prestazione che nell’entità del punteggio. Arriva così il sorpasso in classifica dei felsinei e per i salentini è quart’ultimo posto.

Baroni per il suo 4-3-3 ritrova Hjulmand in cabina di regia, scegliendo dietro dall’inizio Gendrey con conseguente accentramento di Baschirotto. E’ 4-2-3-1 per Thiago Motta con Arnautovic vertice offensivo. L’inizio sembra poter sorridere al Lecce, partito subito con volontà ma che pecca in precisione, favorendo l’immediata crescita rossoblù. E, proprio favorito da un errore salentino, il Bologna passa al 13′: Gendrey ritarda un rinvio e calcia su Ferguson in area e induce il VAR a richiamare Sozza che fischia il rigore; dagli undici metri Arnautovic non sbaglia e porta avanti i suoi. Il Lecce ora è frastornato ed i locali provano ad approfittarne con Posch, che da azione di corner di testa impegna Falcone. I giallorossi sembrano voler abbozzare una reazione, e invece l’ennesima ingenuità porta ancora in gol i padroni di casa al minuto 35. Calcio d’angolo, la palla arriva nella zona di Ceesay e Hjulmand che clamorosamente non saltano favorendo il tocco vincente di testa di Ferguson. Giallorossi ai minimi storici ed il primo tempo si chiude con zero tentativi all’attivo.

Nella ripresa finalmente ecco le prime offensive di marca salentina. Al 48′ ripartenza in superiorità e discutibile scelta di scavetto da parte di Di Francesco dritto tra le braccia di Skorupski. Due minuti e clamorosa opportunità sulla testa di Baschirotto che sfiora solo il palo al lato della porta rossoblù. Cinque minuti e Strefezza cerca l’inserimento di Di Francesco, che però sbaglia ancora scelta cercando un colpo di testa quasi altezza terreno che, masticato, non trova la porta. Al 75′ altra occasione di testa stavolta per Gonzalez, che manda al lato di poco il cross da punizione di Oudin. Lo stesso francese al tiro subito dopo, con Skorupski che blocca a terra. All’ottantesimo grande occasione sul mancino di Orsolini che calcia al lato da ottima posizione. All’ottantunesimo un grande intervento di Falcone nega il tris a Posch, magistralmente servito da Arnautovic. L’ultima opportunità del match ancora sul mancino di Oudin, ma il tiro da fuori è facile preda di Skorupski. E’ 3-0 finale.

Nel prossimo turno per il Lecce sfida interna con la Juventus, sabato alle 18.

