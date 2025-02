LA CRONACA – Un buon punto e qualche rimpianto: il Lecce ferma il Bologna

Il Lecce conferma le buone cose mostrate nel turno precedente, trovando tra le mura amiche il pari per 0-0 contro un Bologna in piena lotta Europa. Partita totalmente equilibrata, con poche occasioni di cui le migliori giallorosse. I salentini muovono così la classifica, la quale recita quattordicesima posizione.

Giampaolo per il suo 4-3-3 opera due cambi rispetto a Parma, inserendo Coulibaly e Morente per il convalescente Pierret e per l’ex Karlsson. Italiano sceglie il 4-2-3-1 con Fabbian trequartista centrale alle spalle di Castro. Pronti-via e opportunità giallorossa con Pierotti che si lancia in avanti e offre a Morente, il cui destro è però stoppato dalla difesa. Al quarto d’ora corner di Lykogiannis per la testa di De Silvestri, palla alta sopra la traversa. Due minuti e clamorosa occasione per i salentini: Pierotti ruba palla a Casale e si invola solo davanti a Skorupski che prima lo ipnotizza, poi è prodigioso sulla conclusione a botta sicura di Helgason. Nel finale di frazione i salentini provano ad insistere, sommando palloni giocati e buttati nel mezzo senza però riuscire ad impensierire ulteriormente il portiere polacco.

Ripresa e subito tentativo da fuori di Pobega ampiamente al lato. Poi al 51′ Pierotti conquista un’altra ottima palla, sbagliando tuttavia il servizio per un solissimo Krstovic. Al 59′ Freuler riceve al limite, destro potente ma molto alto. Al settantesimo Ndoye lascia sul posto Coulibaly ed entra in area, palla in mischia che lo stesso maliano riesce poi a spazzare. All’ottantatreesimo Castro rischia di metterla alle spalle del proprio portiere, deviato di testa in corner. Dall’angolo seguente Karlsson di tacco per Berisha, destro al lato un po’ masticato. Gol Bologna firmato Dallinga a due dal novantesimo, ma il tocco è oltre la linea difensiva leccese. Il match si chiude così sullo 0-0.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Monza, domenica alle 15.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA