LA CRONACA – Turati e la traversa fermano il Lecce: a Monza è pari

Terzo risultato utile di fila con un pizzico d’amaro in bocca per il Lecce, fermato sullo 0-0 dal Monza. I giallorossi vanno più vicini al gol degli avversari e danno l’impressione che avrebbero potuto fare qualcosa in più per ottenere una vittoria che era assolutamente alla portata. Arriva comunque un piccolo passo positivo per la classifica, che dice momentaneo +5 sul terzultimo posto.

Giampaolo conferma dieci undicesimi rispetto a domenica scorsa, inserendo nel suo 4-3-3 il solo Pierret al posto di Ramadani. Per Nesta è 3-4-2-1 e Ganvoula riferimento offensivo. Lecce subito lanciato in avanti e vicino al gol al secondo minuto di gioco, quando la punizione di Helgason è potente e si stampa sulla parte superiore della traversa. Ancora l’islandese ed ancora da calcio da fermo dieci minuti più tardi: stavolta la posizione è più favorevole ma la palla non si abbassa e termine alta. I giallorossi insistono ma concludono solo da punizione, come al ventiduesimo con Krstovic che manda nettamente largo. Lo stesso fa un giro di lancette dopo Morente, bravo costruirsi lo spazio meno a concludere, ampiamente al lato. Palla gol per Pierotti al 26′: il cross di Gallo è ottimo, l’argentino stacca bene e non trova il sette per pochissimo. Minuto 31, Helgason inventa per Krstovic e destro al volo con gran parata di Turati. Il montenegrino di testa due minuti dopo, deviazione ampiamente fuori misura. Prima occasione brianzola al trentottesimo, quando Pereira è solo e colpisce di testa al volo. Sul ribaltamento di fronte Pierotti di testa, pallone lento tra le braccia di Turati. L’ultima azione della prima frazione è un colpo di testa di Ganvoula al lato in pieno recupero.

Nella ripresa è il Monza a provarci per primo con Carboni, autore al 52′ di una forte conclusione mancina al lato. Seguono un paio di tentativi di Krstovic, sempre stoppato al momento della conclusione. Al sessantesimo Kyriakopoulos dalla distanza, tiro forte ma bloccato senza problemi da Falcone. Pericoloso il neo entrato Caprari al 71′, quando lascia partire un bel destro a giro che Falcone manda in angolo. Pericoloso il Lecce quattro minuti dopo, discesa di Pierotti sulla destra e tocco per Helgason il cui destro forte trova la respinta di Turati; poi Ramadani mastica il destro al lato. All’ottantesimo Coulibaly lancia Krstovic, il cui destro è deviato in corner. Nuovamente decisivo l’estremo monzese cinque minuti dopo sul forte destro di Pierotti diretto sul primo palo. Nell’ultima azione del match, al 95′, Rebic apparecchia per Ramadani che di sinistro manda di poco alto. Si chiude così sullo 0-0,

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà tra le mura amiche l’Udinese, match in programma venerdì alle 20.45.

