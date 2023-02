LA CRONACA – Tanta imprecisione, poi il guizzo di Thorstvedt. Il Lecce inciampa con il Sassuolo

Si interrompe a tre la serie positiva del Lecce, battuto per 0-1 dal Sassuolo in un match dettato da errori e imprecisione eccessivi. Soprattutto da parte dei salentini, lontani parenti in termine di efficacia da quelli visti a Bergamo una settimana fa. La classifica resta invariata, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti.

Baroni conferma gran parte del 4-3-3 che ha fatto faville a Bergamo, optando per il solo Strefezza in luogo dello squalificato Di Francesco. E’ 4-3-3 anche per Dionisi che ritrova Berardi dal primo minuto in avanti. L’avvio di gara vede un Lecce nettamente più in palla alla ricerca del vantaggio. Al terzo Banda mette benissimo in mezzo, Rogerio anticipa Strefezza e per poco non trafigge lo stesso Consigli. Cinque minuti e l’italo-brasiliano si mette in proprio cercando il jolly dal limite con un mancino alto sopra la traversa. Il Sassuolo rischia di colpire alla prima opportunità. Minuto 18, Tuia perde palla a centrocampo, Berardi imbecca Bajrami che a tu per tu con Falcone calcia basso tra le braccia del portiere del Lecce. Al 25′ Gallo prova a rompere gli indugi con un tiro al volo dal limite alto di non molto sopra la traversa. Ancor peggiore l’esito del destro di Strefezza al minuto trentatré che va dritto in curva dopo tentativo dai venticinque metri. Tanta imprecisione da ambo i lati poi fino all’intervallo, si va così al riposo a reti bianche.

I giallorossi entrano a mille anche nella ripresa, e nei primi quattro minuti vanno al tiro, fuori di non molto, prima con Strefezza e poi con Oudin. Il neo entrato francese sfiora il gran gol al decimo con un mancino al volo bello e largo davvero di poco. Al primo tentativo del secondo tempo, quando è il 65′, Thorstvedt punisce la poca precisione offensiva giallorossa svettando di testa in solitaria su corner di Berardi. Reazione salentina con continue imbucate e cross, ma mai precise davvero. Almeno fino al minuto 83, quando Oudin mette bene in mezzo, Erlic rinvia corto e Strefezza sbaglia quello che è più di un rigore in movimento calciando clamorosamente al lato. Nel finale l’assedio del Lecce è impreciso e non porta pericoli, con il match che termina 0-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite dell’Inter domenica 5 alle 18.