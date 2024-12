LA CRONACA – Rigore sbagliato, autogol ma alla fine il Lecce sorride. Con il Monza tre punti d’oro

Un Lecce ancora implacabile negli scontri diretti mette ko il Monza per 2-1, facendo suo un match sofferto fino all’ultimo. Eppure il gran primo tempo dei giallorossi avrebbe potuto gettare le basi per una gara più tranquilla, ma episodi mal gestiti hanno tenuto a galla gli ospiti. I tre punti ottenuti sono a dir poco pesanti e portano i salentini a quota sedici, momentaneamente tredicesimi.

Giampaolo cambia tanto, per scelta e per necessità, passando al 4-3-3 e schierando Berisha regista con sulle ali Pierotti e Morente. Per Nesta assenza pesante di Djuric e 3-4-2-1 con Mota avanzato a punta centrale. Il Lecce parte benissimo ed al terzo è già in vantaggio. Merito di Morente, che dopo il lancio al millimetro di Berisha si presenta solo davanti a Turati e lo batte per il vantaggio giallorosso. Passano dieci minuti ed arriva l’occasionissima per il bis: Bianco affonda Dorgu in area, dal dischetto va Krstovic che però si fa respingere il piatto da Turati. Reazione brianzola al 17′ con il destro di Motta, alto sopra la traversa. Un minuto dopo Krstovic ha, servita da Rafia, l’occasione per rifarsi, sprecata calciando alto di punta. Occasione Monza al 24′, da Birindelli in mezzo per Maldini che anticipa Jean ma devia al lato. Alla mezz’ora la prima parata di Falcone, deviazione in angolo su spizzata nel mucchio di Birindelli. Al 34′ Dany Mota sbaglia e lancia di fatto Krstovic, il quale rientra sul mancino e calcia alto di un soffio. Al 38′ il patatrac: palla innocua a metà strada tra Dorgu e Falcone, il danese non vede l’uscita del portiere e lo batte con un clamoroso autogol di testa. La reazione salentina è furiosa e, dopo una serie di iniziative senza esito, al 45′ è 2-1. Berisha lancia per Pierotti che riesce ad eludere la marcatura di due avversari e appoggiare per Krstovic che è lesto nello girare alle spalle di Turati. Nel recupero poi l’estremo monzese è bravo a respingere la punizione dal limite di Berisha.

Nella ripresa il Monza parte con il piede sull’acceleratore, chiamando Falcone ad un paio di prese basse su cross insidiosi. Al 57′ è però conclusione giallorossa, mancino masticato di Dorgu al lato dopo ottimo invito di Rafia di tacco. Tre minuti e Kyriakopoulos ci prova direttamente da corner, Falcone smanaccia ancora fuori. Nell’azione seguente ancora il greco dalla distanza, palla larga di poco. Gli ospiti insistono e si guadagnano un rigore per mano di Guilbert, che il VAR rettifica arretrando a punizione dal limite. Il Lecce si riordina, il Monza prova a colpire in contropiede con Dany Mota che subito prima del settantunesimo di destro manda la palla alta di poco in diagonale. Cinque minuti e rigore per il Lecce, anche questo vanificato dall’intervento del VAR che ravvisa un fuorigioco precedente all’intervento su Rebic. Nel finale i giallorossi gestiscono e gli ospiti ci provano solo con Maric, diagonale fuori al novantesimo. E’ 2-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Lazio, sabato alle 20.45.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA