LA CRONACA – Regalo arbitrale e un Lecce timido. L’Udinese festeggia al Via del Mare

Brutta partita ed ancor peggiore condotta arbitrale nel venerdì del Via del Mare, dove il Lecce si arrende all’Udinese, vittoriosa 0-1. Più che alla bravura avversaria gli scialbi giallorossi si sono dovuti arrendere ad un rigore inventato dal duo Guida-Bonacina, senza riuscire a reagire. La classifica dice ancora +5 sulla zona retrocessione, ma tutte le rivali devono scendere in campo.

Giampaolo per il suo 4-3-3 ritrova Pierret al centro della mediana ma perde Helgason, il cui posto è preso da Rafia. Per Runjaic è cambio di modulo e passaggio al 4-3-3 per ragione dell’inserimento di Sanchez in avanti. Parte meglio l’Udinese, che al quinto costruisce una buona occasione con Lovric il quale serve Lucca, diagonale forte ed il piedone di Falcone ad opporsi. I bianconeri tengono palla e pressano, i giallorossi riescono a chiudere. Al venticinquesimo si vede il Lecce per la prima volta in avanti, sugli sviluppi di un corner per due volte Pierotti si ritaglia lo spazio per il tiro, sempre respinto dalla difesa ospite. Proprio nel miglior momento di crescita dei giallorossi, la terna arbitrale ed il VAR confezionano un regalo per gli ospiti fischiando un discutibilissimo fallo di Jean su Lovric. Dal dischetto Lucca fa centro. I salentini risentono del gol subito e mancato di reazione vera e propria, soprattutto in termini di precisione. L’unico tiro un destro dalla lunga distanza di Krstovic ampiamente al lato.

Secondo tempo con il Lecce ancora contratto nonostante gli inserimenti di Berisha e Karlsson. Al 52′ bianconeri al tiro dal limite con Bravo, Falcone alza sopra la traversa con la punta delle dita. Cinque minuti dopo cross di Gallo per la testa di Krstovic, Sava blocca facilmente. Al 62′ Berisha raccoglie palla sui venticinque metri e ci prova al volo, palla ampiamente alta sopra la traversa. Tanta imprecisione nei salentini, la cui superiorità territoriale non si concretizza. All’86’ destro forte di Payero, palla alta sopra la traversa. Nel finale i giallorossi sono inesistenti e gli avversari portano a casa lo 0-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Fiorentina, venerdì alle 20.45.

