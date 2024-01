LA CRONACA – Non basta Gendrey per superare il Cagliari. Il Lecce apre il 2024 con un pari

Pari e patta tra Lecce e Cagliari nell’ultima del girone d’andata e prima del nuovo anno solare, che in un Via del Mare immerso nelle intemperie registra un 1-1 tutto sommato giusto. I giallorossi hanno però da recriminare non poco per quanto sprecato dopo il proprio vantaggio, agguantato nella ripresa dai più vivaci avversari. La classifica al giro di boa dice ora dodicesimo posto a quota 21.

D’Aversa recupera Pongracic e lo schiera al centro della difesa nel suo 4-3-3, confermando poi in blocco il tridente offensivo di Bergamo. Ranieri opta per il 4-3-2-1 con Oristanio e Viola alle spalle di Petagna. Inizio di gara condizionata dalla forte pioggia che inizia anche ad appesantire il campo. I primi a provarci sono i sardi, insidiosi al quinto con un colpo di testa di Dossena al lato di poco. Il Lecce risponde con lo stesso fondamentale: Gonzalez pescato da Oudin, Scuffet devia in corner. Dal seguente tiro dalla bandierina mischia e tentativo masticato al lato di Krstovic. Al quarto d’ora giallorossi sfortunati: tentativo da fuori di Oudin e palla sul palo esterno. Ancora il francese sei minuti più tardi su ottima assistenza di Krstovic, vanificata tuttavia la mancino ciabattato. Il meritato vantaggio giallorosso arriva alla mezz’ora e porta la firma di Gendrey, abilissimo nello staccare di terzo tempo infilando sotto la traversa il corner di Oudin. La risposta del Cagliari non si fa attendere e dopo due minuti Petagna lavora bene il pallone al limite, calciando poi alto sopra la traversa. Occasionissima per il bis del Lecce al 38′: il corner di Oudin trova solo Gonzalez che colpisce male da due passi e lo stesso fa Krstovic quando c’era solo da appoggiare in porta. Al 45′ Prati dal limite, destro al volo ampiamente al lato. A pochi secondi dall’intervallo giallorossi ad un soffio dal raddoppio: cross rasoterra di Gallo e Augello sfiora con la palla che va larga di un nulla.

Nella ripresa il primo a provarci è ancora il Lecce al 46′, con il destro di Strefezza alto di non molto. Occasionissima per Gallo due minuti più tardi: il terzino si incunea in area e, di esterno mancino, manda al lato. Al 57′ Krstovic mette in mezzo per l’accorrente Kaba, destro di prima intenzione e palla alta di non molto. Il montenegrino si mette in proprio nell’azione seguente, quando il suo colpo di testa è però troppo centrale. Al 65′ si vede Oristanio con uno spunto personale concluso al limite con un mancino ampiamente al lato. Lo stesso trequartista rossoblù trova il gol del pari al minuto sessantotto, insaccando in spaccata da due passi nonostante il disperato tentativo di opposizione di Falcone. Il portiere si rifà due minuti più tardi deviando il tiro da fuori di Prati. Dal corner seguente la battuta di Viola coglie in pieno il palo esterno. Ne segue una fase confusa, che Ramadani prova ad interrompere all’ottantottesimo con un destro dal limite ampiamente al lato. Si chiude così sull’1-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Lazio domenica 14 alle 12.30.

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

sabato 06.01.2024 ore 18

Serie A 2023/24, giornata 19

LECCE-CAGLIARI 1-1

RETI: 31′ Gendrey (L), 68′ Oristanio (C)

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongračic, Baschirotto, Gallo – Kaba, Ramadani, Gonzalez (79′ Blin) – Strefezza (70′ Almqvist), Krstovic (79′ Piccoli), Oudin (85′ Dorgu). A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlović. Allenatore: Roberto D’Aversa.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet – Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello – Nandez, Prati, Makombou (89′ Deiola) – Viola – Oristanio (85′ Di Pardo), Petagna. A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Obert, Azzi. Allenatore: Claudio Ranieri.

ARBITRO: Davide Massa sez. Imperia (Meli-Alassio; IV Baroni; VAR Serra-Di Bello).

NOTE: Ammoniti Strefezza (L), Dossena (C). Rec. 1′ pt, 4′ st.

